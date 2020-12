Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - investisseurs prêts pour le rally de fin d'année - SMI avant-Bourse: +0,11% à 10'693,43 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,22% à 30'336 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,38% à 12'850 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,45% à 27'444 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika: accord signé avec l'organe de réglementation de la Bourse suisse SPI: - EPH European Property Holdings acquiert plusieurs immeubles à Vienne - Relief: la FDA rejette la procédure accélérée pour le Zyesami PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Benpac a repoussé la reprise du saint-gallois Gallus Group - Problèmes techniques pour Salt en Suisse mardi soir ANNONCES DE PARTICIPATIONS - EFG: le groupe EFG/BTGP-BSI annonce des parts de 101,03%/30,28% - Leclanché: participation propre dans des positions de vente de 2,14% - Tecan: Norges Bank réduit son engagement 2,82% - UBS Group: Massachusetts Financial Services détient désormais 3,02% - Wisekey: le groupe autour de Carlos Moreira réduit son engagement à 45,66% PRESSE MERCREDI - Novartis veut un accord-cadre entre la Suisse et l'UE Tages Anzeiger NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: baromètre conjoncturel - Indice CS-CFA décembre HORS DIVIDENDE 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras DIVERS - CH: - Vaccin obligatoire: une question "délicate", selon une bioéthicienne - international: - Coronavirus: le vaccin Astrazeneca/Oxford approuvé au Royaume-Uni les contaminations à Wuhan 10 fois supérieures au bilan officiel le chinois Sinopharm annonce que son vaccin est efficace à 79% pour la première fois plus de 1000 morts en Allemagne en 24h DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0843 - USD/CHF: 0,8826 - future Conf: -28 pb à 170,54% (mardi) - taux au comptant: -0,527% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,74% à 10'682 points - SLI (mardi): +0,53% à 1'683 points - SPI (mardi): +0,80% à 13'318 points - Dax (mardi): -0,21% à 13'761 points - CAC 40 (mardi): +0,42% à 5'612 points

