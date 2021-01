Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - reprise timide après les fêtes de fin d'année - SMI avant-Bourse: +0,09% à 10'713,51 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,65% à 30'606,48 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,14% à 12'888,28 points - Nikkei 225 (lundi): -0,68% à 27'258 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse a racheté 28,4 mio d'actions pour 325 mio CHF - Kühne+Nagel finalise la restructuration de la logistique contractuelle - SGS finalise l'acquisition de Synlab Analytics & Services - UBS: l'assemblée générale prévue le 8 avril SPI: - Meyer Burger:reçoit 22,5 mio EUR d'aides publiques fonds destinés à la production de cellules photovoltaïques - Nebag 2020: table sur une perte de 3,65 mio CHF - Obseva: David Renas nommé directeur financier - Ypsomed 2020/2021: table sur une légère croissance du chiffre d'affaires propose de verser 1 CHF de dividende extraodinaire va procéder à un correctif de valeur de 9 mio CHF Insulet verse 36,2 mio USD supplémentaires Insulet abandonne sa demande de compensation de 18,7 mio PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Norges Bank réduit à 2,99% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds remonte légèrement à 3% - Peach Property rabote ses positions d'aliénation à 11,72% - Swiss Re: Blackrock renforce ses positions à 5,14% - U-blox: Baillie Gifford réduit à 2,73% - Zur Rose: UBS annonce 7,62%/0,06% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Indices PMI des directeurs d'achat décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Chine: l'activité manufacturière s'est tassée en décembre - Singapour a subi en 2020 la pire récession économique de son histoire HORS DIVIDENDE 05.01: - Barry Callebaut (22,00 FCHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8828 - future Conf: -28 pb à 170,54% (mercredi) - taux au comptant: -0,525% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,20% à 10'704 points - SLI (mercredi): -0,04% à 1'682 points - SPI (mercredi): +0,08% à 13'328 points - Dax (mercredi): -0,31% à 13'719 points - CAC 40 (mercredi): -0,22% à 5'599,41 points

awp-robot