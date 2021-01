Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - regain d'optimisme, les démocrates pourraient contrôler le Sénat américain - SMI avant-Bourse: +0,57% à 10'754,99 points (08h03) - Dow Jones (mardi): +0,55% à 30'392 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,95% à 12'819 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,38% à 27'056 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Blackstone lève jusqu'à 20 millions de francs suisses avec un emprunt convertible - Leonteq ouvre un bureau à Dubaï PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Swiss Re: Blackrock monte légèrement à 5,04% PRESSE MERCREDI - Palexpo vise les mois de mai ou juin pour son salon de l'automobile NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - CS: CP Retail Outlook 2021 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Chine: l'activité dans les services s'est tassée en décembre DIVERS - CH: - ras - international: - Bien placés en Géorgie, les démocrates espèrent contrôler le Sénat américain - Coronavirus: le vaccin Moderna examiné par l'Europe DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,8770 - future Conf: -5 pb à 170,88% (mardi) - taux au comptant: -0,563% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,41% à 10'694 points - SLI (mardi): -0,23% à 1'688 points - SPI (mardi): -0,42% à 13'321 points - Dax (mardi): -0,55% à 13'651 points - CAC 40 (mardi): -0,44% à 5'565 points

awp-robot/sw/