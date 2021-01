Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, bien que balancée entre craintes et espoirs autour de la Covid - SMI avant-Bourse: +0,39% à 10'917,65 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,19% à 31'069 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,28% à 13'072 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,04% à 28'457 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: les Etats-Unis achètent du casirivimab et imdevimab de Regeneron Regeneron livrera 1,25 mio de doses pour les patients Covid-19 - Temenos: T4: Ebit 130,2 mio USD (116,2 mio) recettes de licences 141,7 mio USD (163,4 mio) chiffre d'affaires 277,1 mio USD (309,6 mio) 2021: confiance autour d'une croissance de plus de 10% des licences CEO: bon positionnement pour la nouvelle année Alexa Guenoun devient directrice opérationnelle - Zurich place un emprunt de rang postérieur pour 1,75 milliards de dollars SPI: - Kudelski décroche un contrat auprès du coréen SK Broadband - Schaffner: les actionnaires ont accepté toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX accueille ETC Group comme nouvel émetteur d'ETP - Porsche augmente ses parts de marché en Suisse, malgré la crise - Fidexpert reprend la plateforme www.pme-successions.ch - La centrale nucléaire de Leibstadt a produit plus de courant en 2020 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock remonte légèrement à 3,02% PRESSE MERCREDI - Lombard Odier privilégie la croissance organique NZZ - Le livreur genevois Smood explose son chiffre d'affaires en 2020 L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Flughafen Zürich: statistiques décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - France: léger mieux de l'activité en décembre qui ne durera pas en janvier HORS DIVIDENDE 14.1.: - Schaffner (1,00 CHF) DIVERS - CH: - ras - international: - Kim Jong Un s'engage à renforcer l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord - L'Italie adopte un plan de relance mais le gouvernement risque d'imploser - USA: Mike Pence refuse d'invoquer le 25e amendement pour démettre Donald Trump - Coronavirus: près de 4500 morts en 24 heures aux Etats-Unis - Venezuela: Maduro veut tripler la production pétrolière DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0820 - USD/CHF: 0,8858 - future Conf: -94 pb à 169,02% - taux au comptant: -0,47% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,04% à 10'875 points - SLI (mardi): +0,10% à 1'724 points - SPI (mardi): +0,14% à 13'492 points - Dax (mardi): -0,08% à 13'925 points - CAC 40 (mardi): -0,20% à 5'651 points

awp-robot/sw/