AMBIANCE - ouverture attendue en baisse, plan de relance américain en ligne de mire - SMI avant-Bourse: -0,41% à 10'806,18 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,22% à 30'992 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,12% à 13'113 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,62% à 28'519 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza a une nouvelle usine en Chine - Partners Group 2020: AuM 109,1 mrd USD (cons. AWP: 100,4 mrd) demandes clients 16,0 mrd USD (cons. AWP: 14,9 mrd) 2021: demande clientèle entre 16 et 20 milliards de francs suisses demande clientèle entre 16 et 20 milliards de dollars SPI: - Bâloise: la filiale Friday développe sa plateforme d'assurance direction de Friday renforcée - Banque Profil de Gestion: la perte 2020 sera supérieure à celle de 2019 - Hypi Lenzburg 2020: dividende 110 CHF (110 CHF) bénéfice net 18,1 mio CHF (21,0 mio) résultat d'exploitation 20,8 mio CHF (25,5 mio) Hypi Lenzburg: les conditions-cadre restent exigeantes pour 2021 Hypi Lenzburg propose Christoph Käppeli pour le conseil d'administration - Inficon 2020: revenus attendus à environ 398 mio USD (381,7 mio) bénéfice opérationnel à environ 62 (64,8) mio USD Reto Suter va remplacer Thomas Staehelin au conseil d'administration - Stadler livre 30 locomotives au britannique Rail Operations - Zehnder 2020: chiffre d'affaires 617,7 mio EUR (cons. AWP: 616,6 mio) repli au S1 partiellement compensé croissance dans l'aération, contraction dans le chauffage croissance en Europe au S2 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock passe sous la barre des 3% - Galenica: Blackrock passe sous le seuil des 3% - Landis+Gyr: Deutsche Bank passe sous le seuil des 3% - Swiss Re: Blackrock ramène sa participation à 5,01% - Zur Rose: Blackrock franchit le cap des 3% PRESSE VENDREDI - Swissport perd plus d'un million par mois à Genève Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques d'hébergement novembre - Hypo Lenzburg: CPB 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Royaume-Uni: chute de 2,6% du PIB en novembre après les restrictions à l'activité (ONS) HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h00) - EUR/CHF: 1,0788 - USD/CHF: 0,8887 - future Conf: +48 pb à 169,98% (jeudi) - taux au comptant: -0,474% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,04% à 10'851 points - SLI (jeudi): +0,01% à 1'722 points - SPI (jeudi): +0,16% à 13'487 points - Dax (jeudi): +0,35% à 13'989 points - CAC 40 (jeudi): +0,33% à 5'681 points

