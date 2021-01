Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans véritable direction, dans l'attente de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,05% à 10'969,46 points (08h04) - Dow Jones (mardi): -0,07% à 30'937 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,07% à 13'626 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,31% à 28'635 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza 2020: dividende 3,00 CHF (cons. AWP: 2,82 CHF; 2019: 2,75 CHF) revenus LPBN 4,5 mrd CHF (consensus AWP: 4,48 mrd) Ebitda LPBN de 1,406 mrd CHF (consnesus AWP: 1,471 mrd CHF) bénéfice net 871 mio CHF (763 mio) revenus LSI de 1,68 mrd CHF (consensus AWP: 1,65 mrd CHF) chiffre d'affaires net 6,19 mrd CHF (cons. AWP: 6,17 mrd) 2021: croissance des ventes attendue au-dessus de 10% amélioration marge Ebitda de base dans les objectifs moy. terme vente de LSI attendue au premier trimestre 2021 trois nouveaux membres pour la direction générale Claude Dartiguelongue à la tête de Capsules and Health Ingredients Gordon Bates responsable de Small Molecules Jean-Christophe Hyvert repsonsable de Biologics et Cell & Gene Therapy confirme ses objectifs à moyen terme pour 2023 - Nestlé veut reverdir ses emballages Smarties SPI: - Ascom 2020: recettes 281,0 (+3,5%) marge Ebitda de 8,9% entrées de commandes 322,4 mio CHF (+ 6,2%) carnet de commandes de 215,6 mio CHF (+20,8%) hausse des ventes et de la rentabilité annuelle (SUPPRIMER?) avant-Bourse: +1,9% - Barry Callebaut T1: volume de ventes -4,3% (cons. AWP: -3,0%) chiffre d'affaires 1'777,5 mio CHF (cons. AWP: 1'860 mio) reprise dans l'activité chocolat (-1,8%) reprise soutenue dans l'activité Gourmet entend maintenir une stricte gestion de coûts - La BKB nomme Regula Berger à la tête de la clientèle commerciale - Comet 2020: marge Ebitda 14,8% (10,8%) revenus de 395,8 mio CHF (+6,5%) bénéfice net 27,7 mio CHF (12,0 mio) 2021: nette amélioration des résultats attendue les prévisions pour 2021 présentées lors de la CPB en mars a dépassé son objectif de revenus pour 2020 de 385-395 mio CHF - Landis+Gyr 2020: prévisions inchangés pour l'année ajustement d'écart d'accquisition de 400 mio USD passé au S2 croissance organique à bas niveau à un chiffre jusqu'en 2023 marge Ebitda ajusté entre 12% und 13% d'ici 2023 flux de trésorerie (sans M&A) de quelque 120 mio USD d'ici 2023 versement progressif d'un dividende visé le programme de rachat d'actions 2019-2002 reste suspendu définit les objectifs à moyen terme 2023 reprend Rhebo, spécialisé dans la cybersécurité - Mikron 2020: chiffre d'affaires 257,8 mio CHF (327,6 mio) entrées de commandes 267,3 mio CHF (288,5 mio) carnet de commandes 161,6 mio CHF (157,4 mio) Ebit attendu au niveau de celui du premier semestre les mesures ont déjà porté leurs fruits au 2e semestre - Rieter 2020: recul des ventes le plus important pour Afters Sales chiffre d'affaires 573,0 mio CHF (cons. AWP: 596 mio) entrées de commandes 640,2 mio CHF (cons. AWP: 663 mio) marge Ebit de -15% marge de bénéfice net de -16% recul des ventes le plus important pour Machines et Systèmes Roger Albrecht nommé responsable de l'unité machines et systèmes embellie affichée au T3 s'est prolongée durant le T4 2021: le premier semestre restera marqué par la pandémie de Covid-19 - Rapid Nutrition lève un million de dollars via une émission obligataire - La BC du Valais: suspension des amortissements pour les crédits PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2020: chiffre d'affaires 5,3 mrd CHF (-9,6%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Swiss Re: Blackrock détient une part de 4,95% - Temenos: BNP Paribas détient une part de 9,33% - Wisekey: GEM Investments détient une part de 3% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Lonza: CPB 2020 (en ligne) - Indice CS-CFA janvier - Landis+Gyr: journée des investisseurs (dès...) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Allemagne: le moral des consommateurs souffre du confinement HORS DIVIDENDE 10.2.: - Varia US (0,25 franc) DIVERS - CH: - ras - international: - Statu quo attendu lors de la première réunion 2021 de la Fed - Le Pérou se reconfine et suspend les vols en provenance du Brésil - La future secrétaire américaine au Commerce "agressive" envers la Chine DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0781 - USD/CHF: 0,8865 - future Conf: -4 pb à 169,55% (mardi) - taux au comptant: -0,479% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,35% à 10'964 points - SLI (mardi): +0,58% à 1'726 points - SPI (mardi): +0,57% à 13'612 points - Dax (mardi): +1,66% à 13'871 points - CAC 40 (mardi): +0,93% à 5'524 points

awp-robot/sw/