Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse après la remontée de la veille - SMI avant-Bourse: +0,38% à 10'781,29 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,76% à 30'212 points - Nasdaq Comp (lundi): +2,55% à 13'403 points - Nikkei 225 (mardi): +NA% à 28'362 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant: accord de licence avec Harbin Hulan pour technologie Sunliquid - Roche prévoit de lancer un test antigène rapide pour le Covid-19 mi-février - SGS rachète Autoscope/CTOK, chiffre d'affaires 0,7 mio EUR - Vifor: Alexandre LeBeaut proposé au conseil d'administration SPI: - HBM: Horizon Therapeutics reprend Viela pour 3,05 milliards de dollars - Idorsia: un tribunal rejette la plainte d'actionnaires d'Axovan - LUKB 2020: bénéfice net 210,9 mio CHF (204,9 mio) résultat d'exploitation 250,3 mio CHF (238,9 mio) dividende 12,50 CHF (Nennwertrückzahlung von 12,50 CHF) afflux net argent frais 1,314 mrd CHF (603,2 mio) dividende 12,50 CHF (remboursement valeur nominale 12,50 CHF) 2021: vise un bénéfice stable - Le fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II sera coté sur SIX fin mars - Sulzer a finalisé l'acquisition de Nordic Water PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX: les transactions en hausse de 7,6% en janvier sur un mois - Swiss: plus que 10% de l'offre de 2019 au programme en février - Suzuki change de nom en Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: UBS Group abaisse sa part à 3% - Basilea: UBS Group détient une part de 7,81% - Zur Rose: Credit Suisse Group réduit sa part sous 3% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - BC de Lucerne: CPB 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE 10.02: - Varia US (0,25 CHF) DIVERS - CH: - Chute des immatriculations de voitures neuves en janvier - Léger renchérissement du marché immobilier en début d'année - international: ras DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8969 - future Conf: -15 pb à 169,30% (lundi) - taux au comptant: -0,439% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +1,41% à 10'740 points - SLI (lundi): +1,36% à 1'701 points - SPI (lundi): +1,41% à 13'379 points - Dax (lundi): +1,41% à 13'622 points - CAC 40 (lundi): +1,16% à 5'462 points

awp-robot/