Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ambiance plombée par le coronavirus - SMI avant-Bourse: -0,47% à 10'725,44 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,12% à 30'724 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,02% à 13'611 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,06% à 28'342 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB 2020: dividende 0,80 CHF (cons. AWP: 0,81 CHF; 2019: 0,80 CHF) perspectives mitigés pour pétrole-gaz, prod. électr. et transp. maritime 2021: amélioration progressive des marchés attendue en 2021 croissance attendue de chiffre d'affaires sur base comparable nette amélioration des marges attendue par rapport à 2020 CEO: les conditions se sont améliorées au T4 par rapport aux précédents la situation reste difficile dans les principaux marchés groupe bien positionné pour 2021 et au-delà glisse dans le rouge au quatrième trimestre (SUPPRIMER?) T4: chiffre d'affaires 7,2 mrd USD (cons. AWP: 6,97 mrd) entrées de commandes 7,00 mrd USD (cons. AWP: 6,97 mrd) Ebita 825 mio USD (cons. AWP: 780 mio) marge EBITA 11,5% (cons. AWP: 11,2%) cash-flow opérationnel 1'182 mio USD (1'911 mio) bénéfice net a.m. -79 mio USD (cons. AWP: +108 Mio) charge financière de 200 mio USD, notamment remb. d'un emprunt - Accord de coopération entre Clariant et l'EPF de Zurich - Candidats anti-Covid de Molecular et Novartis efficaces contre les variants - Roche 2020: chiffre d'affaires 58,3 mrd CHF (cons. AWP: 59,8 mrd) ventes Pharma 45,53 mrd CHF (cons. AWP: 45,6 mrd) dividende 9,10 CHF (cons. AWP: 9,21 CHF; 2019: 9,00 CHF) ventes Diagnostics 13,79 mrd CHF (cons. AWP: 13,7 mrd) Ebit de base 21,54 mrd CHF (cons. AWP: 21,8 mrd) bénéfice net IFRS 15,07 mrd CHF (14,1 mrd) ventes Evrysdi 55 mio CHF. (9 mois: 8 mio) érosion des recettes due aux biosimilaire à 5,1 mrd CHF force continue du franc continue de peser le CEO Severin Schwan percevra 11,0 mio CHF (11,5 Mio) 2021: croissance des recettes attendue sous les 5% croissance du BPA de base attendue comme celle des recettes nouvelle augmentation du dividende en francs suisses visée a essuyé une érosion de son chiffre d'affaires en 2020 (SUPPRIMER?) CEO: la demande en tests Covid-19 va rester vigoureuse l'unité Pharma toujours affectée par la crise sanitaire importance de l'unité Diagnostics amenée à être pérennisée T4: ventes Avastin 0,97 mrd CHF (T3: 1,2 mrd; T2: 1,3 mrd) ventes Rituxan 0,78 mrd CHF (T3: 1,0 mrd; T2: 1,1 mrd) ventes Ocrevus 1,1 mrd CHF (T3: 1,2 Mrd; T2: 964 mio) ventes Herceptin 653 mio CHF(T3: 879 mio; T2: 993 mio) ventes Hemlibra 615 mio CHF (T3: 572 mio; T2: 482 mio) ventes Tecentriq 723 mio CHF(T3: 718 mio; T2: 653 mio) division Diagnostics compense les baisses avec le test Covid - Swisscom 2020: chiffre d'affaires 11,10 mrd CHF (cons. AWP: 11,08 mrd) dividende 22 CHF (cons. AWP: 22 CHF; 2019: 22 CHF) Ebitda 4,38 mrd CHF (cons. AWP: 4,35 mrd) bénéfice net 1,53 mrd CHF (cons. AWP: 1,44 mrd) les recettes en Suisse ont reculé de 3,5% recettes en Italie ont reculé de 3,9% baisse des ventes largement compensée par gains d'efficacité Guus Dekkers proposé au conseil d'administration Hausse de salaire pour le patron en 2020 2021: dividende de 22 francs suisses visé recettes attendu à environ 11,1 mrd CHF investissements prévus à 2,3 mrd CHF Ebitda attendu à quelque 4,3 mrd CHF la base de coût devrait être abaissée de 100 mio CHF SPI: - Ascom: accord de distribution aux USA avec Primary Systems - GKB 2020: bénéfice net 180,9 mio CHF (185,5 mio) résultat d'exploitation 188,2 mio CHF (201,8 mio) dividende 40,00 CHF (2019: 40,00 CHF et 6 CHF de dividende extr.) GKB 2021: bénéfice net attendu proche de celui de 2020 - Idorsia 2020: perte opérationnelle 411 mio CHF (cons. AWP: 433 mio) perte nette 445 mio CHF (cons. AWP: 456 mio) charges d'exploitation 482 mio CHF (cons. AWP: 502 mio) 2021: charges d'exploitation US GAAP attendues à quelque 685 mio CHF - Lem 2020/21: recettes attendues à quelque 290 mio CHF et marge Ebit vers 20% visibilité limtée en raison de la pandémie T3: chiffre d'affaires 74,1 mio CHF (cons. AWP: 69,9 mio) Ebit 15,3 mio CHF (cons. AWP: 13,7 mio) bénéfice net 12,6 mio CHF (cons. AWP: 11,4 mio) - Pierer: feu vert de la Copa à la clause d'opting-out, une AG convoquée veut simplifier sa structure de participations - Wisekey: partenariat stratégique avec Turing Cryptography PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group détient une part de 6,05% - Swiss Re: Blackrock détient une part de 5,05% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Roche: CPB 2020 - Seco: climat de consommation (sondage janvier) - ABB: CPB 2020 - BC des Grisons: CPB 2020 - Swisscom: CPB 2020 (en ligne) - KOF: sondage conjoncturel janvier (avec CP) - ASA: CP annuelle (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 1,0815 - USD/CHF: 0,9006 - future Conf: -8 pb à 168,66% (mercredi) - taux au comptant: -0,417% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,26% à 10'776 points - SLI (mercredi): -0,22% à 1'715 points - SPI (mercredi): -0,18% à 13'452 points - Dax (mercredi): +0,71% à 13'934 points - CAC 40 (mercredi): +0,00% à 5'563 points

awp-robot/sw/