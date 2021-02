Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - portée par Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,61% à 10'821,53 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,30% à 31'148 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,57% à 13'856 points - Nikkei 225 (lundi): +2,12% à 29'389 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: obtient de FDA statut de percée thérapeutique pour asciminib - Roche: le test "Elecsys Growth" désigné "percée dispositif" par la FDA - Sika acquiert le russe Kreps SPI: - Relief: Neurorx officialise une phase II/III sur le RLF-100 en inhalation promet des données sur son RLF-100 contre la Covid en février PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Comparis agrandit son conseil d'administration ave Ingo Kopido ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kardex: Invesco détient une part de 4,976% PRESSE LUNDI - Postfinance vise 50 milliards d'hypothèques à moyen terme Tamedia - La forte croissance de Migros Online va se poursuivre en 2021 Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: taux de chômage janvier à 3,7% (décembre: 3,5%) - international: Allemagne: la production industrielle stagne en décembre HORS DIVIDENDE 10.02: - Varia US (0,25 franc) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,8998 - future Conf: -9 pb à 168,33% (vendredi) - taux au comptant: -0,389% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,97% à 10'755 points - SLI (vendredi): -0,64% à 1'716 points - SPI (vendredi): -0,87% à 13'429 points - Dax (vendredi): -0,03% à 14'057 points - CAC 40 (vendredi): +0,90% à 5'659 points

awp-robot/