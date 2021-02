Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - poursuite de la tendance favorable après le nouveau record du Nasdaq - SMI avant-Bourse: +0,35% à 10'841,87 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,03% à 31'376 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,14% à 14'008 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,19% à 29'563 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé augmente sa participation dans IVC (cliniques vétérinaires) SPI: - Barry Callebaut: accord de distribution pour Van Houten en Indonésie - Basilea: résultats positifs pour une étude de phase II pour le Derazantinib - Banque Profil de Gestion: nouvelle étape vers la fusion avec One Swiss Bank - Leclanché décroche un contrat avec la société slovaque Energodata - Pierer Mobility a porté sa participation dans Leoni à 10% contre 5% avant - LM Group 2020: chiffre d'affaires 128,9 mio EUR (337,8 mio) Ebitda des activités principales 2,3 mio EUR (71,2 mio) perte nette 60-65 mio EUR (+23,9 mio EUR) - ObsEva annonce des recherches au-delà du secteur de la gynécologie table sur une homologation d'Yselty en Europe en fin d'année - Swiss Steel: fin du blocage au registre du commerce réalisera l'augmentation de capital d'ici le 22 mars PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Mark Angelo détient une part de 4,603% - Basilea: Norges Bank détient une part de 2,99657% - Medacta: Mawer Investment abaisse sa part à 3% - Swiss Re: Blackrock détient une part de 5,03% - Wisekey: Mark Angelo détient une part de 47,08% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) - Flughafen Zürich: statistiques janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - aujourd'hui: - Varia US (0,25 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h11) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,8915 - future Conf: +34 pb à 168,47% (mardi) - taux au comptant: -0,369% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,23% à 10'804 points - SLI (mardi): +0,17% à 1'729 points - SPI (mardi): +0,14% à 13'486 points - Dax (mardi): -0,34% à 14'012 points - CAC 40 (mardi): +0,10% à 5'692 points

awp-robot/sw/