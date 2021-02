Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - calme, en l'absence de Wall Street, fermé en raison d'un jour férié - SMI avant-Bourse: +0,36% à 10'919,93 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,09% à 31'458 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,50% à 14'095 points - Nikkei 225 (lundi): +1,91% à 30'084 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS: Robert Karofsky reprend la tête de la division Investment Bank l'actuel co-dirigeant Piero Novelli se retire SPI: - Basilea: prix de vente de 6,3 millions de dollars va vendre une filiale chinoise - DKSH nomme trois nouveaux membres de la direction - IGEA Pharma: la fusion avec Blue Sky repoussée à avril 2021 au plus tard - Interroll: Susanne Schreiber proposée au conseil d'administration - Rapid Nutrition 2020: bénéfice attendu en recul PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq reçoit une indemnisation qui devrait booster ses résultats 2020 - Bühler 2020: chiffre d'affaires 2,7 mrd CHF (3,25 mrd) - Banque Migros nomme un nouveau responsable pour sa clientèle privée - Swiss: les pilotes doivent contribuer à l'effort de réduction des coûts ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: JO Hambro abaisse sa part à 3,48% - Ascom: Norges Bank détient une part de 3,08% - Santhera: JPMorgan détient positions d'achat de 11,202% - SPS: Norges Bank détient une part de 3,02% - Temenos: Invesco détient une part de 2,877% - UBS Group: Massachusetts Financial Services détient une part de 3% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Bühler: CPB 2020 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Japon: le PIB a chuté de 4,8% en 2020 (+3% au T4) DIVERS - CH: - Coronavirus: Ignazio Cassis a reçu la première dose d'un vaccin anti-Covid-19 - international: - La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala devrait devenir la première patronne de l'OMC DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0817 - USD/CHF: 0,8914 - future Conf: -40 pb à 168,35% (vendredi) - taux au comptant: -0,391% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,25% à 10'880 points - SLI (vendredi): +0,28% à 1'738 points - SPI (vendredi): +0,24% à 13'576 points - Dax (vendredi): +0,06% à 14'050 points - CAC 40 (vendredi): +0,60% à 5'704 points

awp-robot/sw/