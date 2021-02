Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en repli, manque d'impulsions - SMI avant-Bourse: -0,20% à 10'683,56 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,00% à 31'494 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,07% à 13'874 points - Nikkei 225 (lundi): +0,46% à 30'156 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel: Apex International affiche des revenus de plus de 2,1 mrd CHF plus importante acquisition du groupe Apex parmi les plus importantes sociétés de fret aérien prix d'acquisition confidentiel s'empare d'Apex International Corporation indication avant-Bourse: +1,2% SPI: - Belimo: Lukas Eigenmann chef de la division Europe quitte la société fin 2021 - Hypothekarbank Lenzburg fournit une solution technologique à Findependent - Landis+Gyr: Evergy prolonge un contrat de services et de compteurs avancés prolonge un contrat aux Etats-Unis (SUPPRIMER?) - SHL envisage une cotation secondaire à New York ou Tel Aviv (SUPPRIMER?) Telemedicine étudie une double cotation aux Etats-Unis ou en Israël PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ci Com: IFM Independent/Herculis reculent à 3,65% - IGEA Pharma: Pierpaolo Cerani relève sa part à 30,12% - Obseva: plusieurs changements de participations - Tecan: Norges Bank détient une part de 3,05% - Temenos: Blackrock relève sa part à 5,01% PRESSE LUNDI - Le patron de La Poste s'inquiète de la privatisation de Postfinance NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras DIVERS - CH: - Coronavirus: economiesuisse critique la gestion de la pandémie - international: - Covid-19: le géant des vaccins indien intimé d'accorder la priorité à l'Inde - L'UE va multiplier ses sanctions, malgré leur peu d'effet DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0882 - USD/CHF: 0,8983 - future Conf: -38 pb à 167,21% - taux au comptant: -0,281% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,12% à 10'705 points - SLI (vendredi): +0,51% à 1'730 points - SPI (vendredi): +0,07% à 13'404 points - Dax (vendredi): +0,77% à 13'993 points - CAC 40 (vendredi): +0,79% à 5'774 points

