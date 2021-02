Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'évolution des taux suscite de nouvelles inquiétudes, qui risquent de plomber l'ambiance des premiers échanges sur la place zurichoise. - SMI avant-Bourse: -0,86% à 10'567,36 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,75% à 31'402 points - Nasdaq Comp (jeudi): -3,52% à 13'119 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 28'966 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: Matti Alahuhta renonce à solliciter un nouveau mandat d'administrrateur nombre d'administrateurs réduit de onze à dix le CEO Björn Rosengren a perçu 9,1 millions de francs suisses en 2020 - Kühne+Nagel: contrat de distribution pour le vaccin anti-Covid-19 de Sinovac première livraison de 768'000 doses en République dominicaine - LafargeHolcim 2020: dividende 2, CHF (cons. AWP: 2,00; 2019: 2,00 CHF) chiffre d'affaires 23,14 mrd CHF (cons. AWP: 23,1 mrd) Ebit ajusté 3'676 mio CHF (cons. AWP: 3'478 mio) bénéfice net 1'900 mio CHF (cons. AWP: 1'802 mio) ventes sur base comparable -5,6% (+3,1%) progrès au niveau des objectifs de développement durable Jamie Gentoso nommée responsable du segment Solutions&Produits le patron a moins gagné en 2020 2021: bonne demande attendue dans toutes les régions hausse Ebit récurrent sur base comparable d'au moins 7% soutien des programmes de relance au 2e semestre CEO: bon départ en 2021 entend accélérer la cadence en matière d'acquisitions T4: ventes sur base comparable +1,5% (cons. AWP: +0,3%) revenus sur base comparable +1,5% à 5,99 mrd CHF vise une expansion globale des activités de Firestone Building - Novartis: extension de notice en Europe pour le Cosentyx - Partners Group rachète le finlandais Parmaco pour le compte de clients SPI: - Bobst 2020: chiffre d'affaires 1'372 mio CHF (cons. AWP: 1'316 mio) bénéfice net 17 mio CHF (cons. AWP: 20,1 mio) Ebit 43,7 mio CHF (cons. AWP: 25,6 mio) carnet de commandes en hausse par rapport à fin 2019 pas de versement de dividende (cons. AWP: 0,75 CHF 2019: 1,50) marge Ebit 3,2% - objectif à long terme de 8% maintenu 2021: revenus et Ebit probablement en légère hausse - Dottikon: augmentation de capital, ratio de souscription 10:1 produit de l'augmentation de capital attendu à 220,4 mio CHF l'actionnaire principal Blocher ne détiendra pas moins des 2/3 le flottant dépassera les 21%, intégration au SPI visée - Georg Fischer: l'administrateur Zhiqiang Zhang se retire - Ina Invest 2020: résultat d'exploitation de 5,3 mio CHF bénéfice de 3,9 mio CHF portefeuille immobilier de 366 mio CHF 2021: focalisation sur la croissance - SIG Combibloc finalise la reprise à 100% de la coentreprise Obeikan PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le fonds Solvalor 61 a vu croître ses revenus locatifs semestriels ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bobst: J. Safra Sarasin Investmentfonds relève sa part à 3,0027% - Cembra Money Bank: Norges Bank détient une part de 3,04% - Ci Com: IFM Independent/Herculis reculent à 3% - Obseva: Armistice abaisse sa part à moins de 3%, participation propre réduite - TX Group: Franziska Reinhardt-Scherz détient une part de 3,94% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - KOF: baromètre conjoncturel février - Seco: PIB au T4 - LafargeHolcim: CPB 2020 (en ligne) - Bobst: CPB 2020 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h12) EUR/CHF: 1,0991 - USD/CHF: 0,9053 - future Conf: -67 pb à 166,00% (jeudi) - taux au comptant: -0,246% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,64% à 10'659 points - SLI (jeudi): -0,49% à 1'727 points - SPI (jeudi): -0,56% à 13'310 points - Dax (jeudi): -0,69% à 13'879 points - CAC 40 (jeudi): -0,24% à 5'784 points

awp-robot/sw/