AMBIANCE - rebond attendu après l'accès de faiblesse inflationniste - SMI avant-Bourse: +0,33% à 10'556,69 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,50% à 30'932 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,56% à 13'192 points - Nikkei 225 (lundi): +2,41% à 29'664 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär boucle un rachat d'actions et en lance un nouveau - Logitech 2020/21: croissance des ventes de 63% attendue (jusqu'ici: 57-60%) 2021/22: résultat opérationnel non-GAAP de 750-800 mio USD avant-Bourse: +6,3%, objectifs une nouvelle fois relevés - Roche: un test covid rapide à faire soi-même autorisé en Allemagne SPI: - Bucher: Claude Cornaz pas candidat pour un nouveau mandat d'administrateur - Energiedienst 2020: Ebit +38,9 mio EUR (-4,6 mio) bénéfice net 44 (9,2) mio EUR produits nets 1,04 mrd EUR (0,94 mrd) dividende 0,75 CHF (2019: 0,75 CHF) forte baisse en volume avec la clientèle entreprises 2021: Ebit attendu à au moins 40 mio EUR - Gurit: prolonge un contrat avec un fabricant de turbines éoliennes recettes de 270-350 mio CHF attendues du contrat d'ici 2023 - Idorsia dépose une demande d'homologation pour Clazosentan au Japon - Santhera: résultats d'étude positifs de Lonodelestat contre la mucoviscidose - SF Urban Properties confie la gestion de son portefeuille à SFP Funds - BNS 2020: bénéfice définitif 20,9 mrd CHF (+48,9 mrd) 2020: réserves à distribuer ramenées à 90,9 mrd CHF après versement PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,02% - Galenica: Norges Bank détient une part de 3,17% - PSP: Norges Bank détient 2,93426% - U-blox: Norges Bank détient 3,08% PRESSE LUNDI - Franz Carl Weber a perdu 2 millions en 2020 Le Temps NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier - Indices PMI des directeurs d'achat février - Energiedienst: CPB 2020 (en ligne) - Logitech: journée des investisseurs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFL: taux hypothécaire de référence inchangé à 1,25% PIB: la BCZ relève sa prévision 2021 à 4,0% de 3,0%, 3,0% pour 2022 - international: Chine: l'activité manufacturière s'est tassée en février (Caixin) HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Coronavirus: image de la Suisse "écornée" pendant la pandémie (Nicolas Bideau) - international: faire les magasins et du sport à l'extérieur est à nouveau possible DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 1,0981 - USD/CHF: 0,9085 - future Conf: +53 pb à 166,57% (vendredi) - taux au comptant: -0,229% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,28% à 10'522 points - SLI (vendredi): -1,58% à 1'700 points - SPI (vendredi): -1,32% à 13'134 points - Dax (vendredi): -0,67% à 13'786 points - CAC 40 (vendredi): -1,39% à 5'703 points

