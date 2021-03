Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - toujours favorable malgré les inquiétudes au niveau de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,37% à 10'856,82 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,46% à 31'392 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,69% à 13'359 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,51% à 29'559 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel 2020: dividende 4,50 CHF (cons. AWP: 3,85; 2019: 4,00 CHF) produit brut 7'475 mio CHF (cons. AWP: 7'424 mio) Ebit 1'070 mio CHF (cons. AWP: 1'061 mio) recettes nettes 20'382 mio CHF (cons. AWP: 19'893 mio) bénéfice net après min. 788 mio CHF (cons. AWP: 780 mio) le conseil d'administration confiant pour 2021 la reprise d'Apex Logistics était un jalon important rachat d'Apex avec effet direct sur les recettes Kühne+Nagel:finalisation de l'acquisition Apex attendue au T3 prix d'achat de 87,3% d'Apex entre 1,1 et 1,2 mrd CHF propose Tobias Staehelin au conseil d'administration - UBS: Fitch confirme 'A+' et relève la perspective à "stable" - Vifor Pharma 2020: chiffre d'affaires 1'706 mio CHF (cons. AWP: 1'757 mio) Ebitda 575,8 mio CHF (cons. AWP: 575 mio) dividende 2,00 CHF (cons. AWP: 2,17; 2019: 2,00 CHF) 2021: table sur croissance des ventes à un chiffre table sur croissance Ebitda à un chiffre SPI: - Autoneum 2020: Ebit 27,8 mio CHF (cons. AWP: 26,1 mio) perte nette 10,7 mio CHF (cons. AWP: -11,1 mio) dividende 0,00 CHF (cons. AWP: 0,00 CHF; 2019: 0,00 CHF) Ebit Amérique du Nord -43,6 mio CHF (-134,8 mio) des améliorations en Amérique du Nord malgré la Covid 2021: ventes au S1 inférieures au S2/2020 marge Ebit attendue à 4-5% - Bossard 2020: bénéfice net 67,8 mio CHF (76,0 mio) Ebit 86,4 mio CHF (cons. AWP: 84,0 mio) dividende 4,40 CHF (cons. AWP: 3,19 CHF; 2019: 4,00 CHF) bénéfice après minorit. 67,1 mio CHF (cons. AWP: 64,0 mio) le force du franc a pesé sur le résultat 2021: confiance après le 4e trimestre - Bucher 2020: dividende 6,50 CHF (cons. AWP: 6,46; 2019: 8,00 CHF) bénéfice net 152 mio CHF (cons. AWP: 149 mio) Ebit 204 mio CHF (cons. AWP: 197 mio) marge Ebit du Kuhn Group à 8,3% (2019: 8,3%) prix des matières premières et économies ont profité à Kuhn 2021: objectifs confirmés - Cicor change d'actionnaire de référence - Dormakaba 2020/21: croissance organique encore attendue au S2 marge Ebit annuelle devrait être inférieure à celle du S1 S1: chiffre d'affaires 1'227,5 mio CHF (cons. AWP: 1'236 mio) Ebitda 181,9 mio CHF (cons. AWP: 164,8 mio) bénéfice net 99,9 mio CHF (cons. AWP: 82,6 mio) - GF 2020: chiffre d'affaires 3,18 mrd CHF (cons. AWP: 3,13 mrd) entrées de commandes 3,16 mrd CHF (cons. AWP: 3,12 mrd) Ebit 166 mio CHF (cons. AWP: 142 mio) bénéfice net 116 mio CHF (cons. AWP: 93 mio) dividende 15,00 CHF (cons. AWP: 11,40 CHF; 2019: 25,00 CHF) GF "Strategie 2025": recettes attendues entre 4,4 et 5 mrd marge Ebit attenndue entre 9 et 11% rendement fonds propres attendue entre 20-22% GF 2021: bien positionné pour un rebond croissance des recettes attendue au moins à 5%, mais moins de 10% progression de la rentabilité attendue - La BC de Glaris apporte son soutien pour restructurer Sprortbahnen Braunwald - Idorsia dépose demande auprès de l'UE pour homologation du daridorexant - Implenia 2020: chiffre d'affaires 3,99 mrd CHF (cons. AWP: 4,01 mrd) Ebitda -4,89 mio CHF (cons. AWP: -4,7 mio) bénéfice opérationnel -146,8 mio CHF (cons. AWP: -132,8 mio) bénéfice net -132,1 mio CHF (33,9 mio) dividende 0,00 CHF (cons. AWP: 0,00 CHF; 2019 0,75 CHF) 2021: table sur Ebit supérieur à 100 mio CHF objectif à moyen terme de marge Ebit à 4,5% confirmé - Private Equity Holding annonce des bénéfices plus élevés que prévu en 2020 - Plazza 2020: produit des loyers 24,6 mio CHF (24,3 mio) bénéfice 63,3, mio CHF (36,7 mio) résultat d'exploitation avant rev. 20,0 mio CHF (18,9 mio) dividende 6,00 CHF nom. A (6,00); 1,20 CHF nom. B (1,20) 2021: Ebit avant rev. atendu au moins au niveau de 2020 - Santhera: l'étude VISION-DMD liée au vamorolone est terminée possibilité de demande d'homologation au 1er trimestre 2022 - Swiss Steel 2020: chiffre d'affaires 2,29 mrd EUR (2,98 mrd) résultat net -310,2 mio EUR (-521,0 mio) Ebit -272,7 mio EUR (-425,4 mio) Ebitda ajusté -68,9 mio EUR (+51,2 mio) 2021: table sur nouvelles incertitudes au S1 prudemment optimiste pour une normalisation au S2 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Norges Bank détient une part de 2,99% - Lastminute.com: Francesco Signoretti détient une part de 3% - Santhera: JPMorgan détient positions d'achat de 37,744% - SPS: Norges Bank détient 3,04% - Tecan: Norges Bank détient une part de 3,0159% - U-blox: Norges Bank détient une part de 2,97% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Bossard: CPB 2020 (en ligne) - Implenia: CPB 2020 (en ligne) - Bucher: CPB 2020 (en ligne) - Dormakaba: CP S1 2020/21 (en ligne) - Kühne+Nagel: CPB 2020 - Swiss Steel: CPB 2020 (en ligne) - Vifor: CPB 2020 - Georg Fischer: CPB 2020 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: IPC février +0,2% à 100,2 points, inflation annuelle -0,5% - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h30) - EUR/CHF: 1,1065 - USD/CHF: 0,9150 - future Conf: -1 pb à 167,47% - taux au comptant: -0,291% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,03% à 10'817 points - SLI (mardi): +0,97% à 1'748 points - SPI (mardi): +0,88% à 13'481 points - Dax (mardi): +0,19% à 14'040 points - CAC 40 (mardi): +0,29% à 5'810 points

awp-robot/sw/