Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En mode "pause" après une récente escalade et dans l'attente de l'issue de la réunion périodique du principal comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,01% à 10'945,29 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,39% à 32'826 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,09% à 13'472 points - Nikkei 225 (mercredi): +NA% à 29'914 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel: Danone prolonge en Pologne, nouvel entrepôt - La direction d'Adecco renonce à une partie de son salaire en 2020 SPI: - BVZ 2020: produit 128,0 mio CHF (180,1 mio CHF) Ebitda 16,3 mio CHF (49,4 mio) perte nette 7,0 mio CHF(20,0 Mio de bénéf.) pas de dividende proposé le président Jean-Pierre Schmid démissionne après l'AG Patrick Z'Brun proposé comme président 2021: prévoit un dividende spécial dès que la situation le permet - La filiale égyptienne d'Orascom DH a vu ses bénéfices reculer en 2020 - Orell Füssli 2020: chiffre d'affaires 218,6 mio CHF (237,4 mio) Ebit 14,4 mio CHF (18,2 mio) bénéfice net 15,0 mio CHF (10,9 mio) dividende 3,00 CHF (6,00 CHF) prés A. Bleikolm ne se représentera pas, Martin Folini proposé 2021: marge Ebit attendue à env 5% - Artemis a vendu un paquet d'actions Rieter de 11,5% au belge Picanol Group Michael Pieper ne se représentera pas pour le conseil d'admin. - Swiss Steel: Liwet dépose un recours auprès de la Finma - V-Zug 2020: chiffre d'affaires net 569,4 mio CHF (543,6 mio) Ebit 49,2 mio CHF (29,6 mio) résultat net 43,2 mio CHF (27,3 mio) 2021: pas de prévisions en raison des incertitudes bon début d'année le S1 devrait être meilleur que celui de 2020 - Vetropack réalise un exercice 2020 supérieur aux attentes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX 2020: produit d'exploitation 1,38 mrd CHF (1,13 mrd) bénéfice net 439,6 mio CHF (120,5 mio) dividende de 4,30 CHF (3,90 CHF) - Ameropa a renoué avec la croissance en 2020 - Procimmo récolte 64 millions de francs suisses pour l'IPO d'un fonds ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Clariant: APG Asset Management abaisse sa part à 2,9889% - Flughafen Zürich: Blackrock détient une part de 2,97% - Galenica: Blackrock détient une part de 2,98% - Komax: Blackrock détient une part de 2,92% - Santhera détient en propres 3,51%/58,49% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,99% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - V-Zug: CPB 2020 - Allianz Suisse: résultats 2020 - BVZ: CPB 2020 - Orell Füssli: CPB 2020 (en ligne) - SIX Group: CPB 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Automobile: le marché européen toujours en baisse en février Washington veut se montrer ferme avec Pékin mais n'attend pas de résultats La Fed en "exercice d'équilibriste", entre prévisions optimistes et inflation HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: Emprunt: RDZ Capital lève 250 millions de francs suisses à 3,125%, échéance 2027 - international: Divertissement, e-commerce, tourisme: les gagnants et perdants de la pandémie La pandémie, parfois jackpot, parfois piège pour les groupes pharmaceutiques DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,1021 - USD/CHF: 0,9258 - future Conf: +17 pb à 164,96% (mardi) - taux au comptant: -0,292% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,71% à 10'944 points - SLI (mardi): +0,68% à 1'769 points - SPI (mardi): +0,73% à 13'773 points - Dax (mardi): +0,66% à 14'558 points - CAC 40 (mardi): +0,32% à 6'055 points

awp-robot/sw/