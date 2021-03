Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les espoirs de reprise s'amenuisent - SMI avant-Bourse: -0,54% à 11'039,18 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,94% à 32'423 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,12% à 13'228 points - Nikkei 225 (mercredi): -2,04% à 28'406 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse passe un accord avec LLB Autriche CS/LLB: accord portant sur potentiellement 1 mrd EUR de masse sous gestion - Nestlé n'a pas entièrement atteint ses objectifs de durabilité - Roche: le cocktail anti-Covid de Regeneron limite les décès - Les actionnaires de SGS approuvent toutes les propositions, Janet Vergis au CA - Swiss Life: le salaire du directeur général a diminué en 2020 SPI: - Basilea: succès en phase II pour le derazantinib en oncologie - Bellevue Group: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Comet: deux nouveaux administrateurs désignés, départ de Rolf Huber - Dufry: convertible de 500 millions de francs suisses, rembourse un autre convertible prix de conversion fixé à 87 CHF a placé avec succès son nouveau convertible de 500 mio CHF - Evolva désigne Carsten Däweritz à la tête des finances - Investis 2020: bénéfice net 113,6 mio CHF (172,8 mio) dividende 2,50 CHF (2,35 CHF) Ebitda av. revalorisations 45,5 mio CHF (46,7 mio) chiffre d'affaires 178,7 mio CHF (187,5 mio) bénéfice net hors revalorisations 45,1 (69,5) mio CHF Thomas Vettiger proposé à la présidence du conseil d'administration Christian Gellerstad proposé au conseil d'administration 2021: accent toujours mis sur croissance des ventes et acquisitions - Swiss Prime Site SPS: l'assemblée générale a tout accepté - Le nouveau patron de Swiss Steel prendra ses fonctions début juillet - Warteck 2020: revenus locatifs 30,6 mio CHF (29,5 mio) 2020: Ebit 38,2 mio CHF (39,4 mio) dividende 70 CHF (70 CHF) bénéfice net 26,8 mio CHF (34,1 mio) taux de vacance 3,0 % (5,0%) 2021: le coronavirus va altérer la demande de surfaces locatives - Zehnder débute un programme de rachat d'action pour jusqu'à 5% du capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 3,01% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 4,996% - Evolva détient 11,2% en propres positions d'achat 38,9% en positions de vente - Komax: Vontobel Fonds Services relève sa part à 3,0551% - Santhera: JPMorgan détient positions d'achat de 33,418% - Tornos: FundPartner Solutions détient une part de 3,04% - U-blox: Norges Bank détient une part de 2,85% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - UBS: CP marché des appartements de vacances - Alcon: journée des investisseurs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - ras - international: - Israël: Netanyahu en tête, mais sans garantie de former un gouvernement - Macao et Hong Kong suspendent la vaccination Pfizer/BioNTech - Egypte: un porte-conteneurs s'échoue et bloque le canal de Suez - Virus: AstraZeneca de nouveau sur la sellette, record de décès au Brésil - Le financement des énergies fossiles par les banques ont augmenté depuis 2016 - Le FMI veut augmenter sa capacité à prêter de 650 milliards de dollars DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,1067 - USD/CHF: 0,9348 - future Conf: +46 pb à 164,98 (mardi) - taux au comptant: -0,298% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,45% à 11'099 points - SLI (mardi): +0,54% à 1'796 points - SPI (mardi): +0,41% à 14'017 points - Dax (mardi): +0,03% à 14'662 points - CAC 40 (mardi): -0,39% à 5'945 points

awp-robot/sw/