Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - négative, Credit Suisse dans la tourmente - SMI avant-Bourse: -0,40% à 11'072,37 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,39% à 33'073 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,24% à 13'139 points - Nikkei 225 (lundi): +0,40% à 29'294 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: un fond spéculatif US fait défaut, impact incertain perte potentiellement substancielle sur le 1er trimestre - Swiss Life ajuste son taux de conversion pour la prévoyance professionnelle SPI: - Hiag acquiert 4 immeubles dans le cadre d'un contrat Sale-and-Lease-Back - Kuros propose une réduction de son capital-actions - Marc Desrayaud nommé à la tête de Mikron - Relief: NeuroRx annonce avoir finalisé la phase IIb/III sur Zyesami - Romande Energie reporte son assemblée générale à fin juin - Schaffner: revenus stables, marge Ebit autour de 7,5% S1 2020/21 - Straumann investit 170 millions pour renforcer sa présence en Chine - V-Zug: Nathalie Noël nommée responsable promotion - VP Bank conclut un contrat de coopération avec Hywin Wealth Management - Feu vert total à l'assemblée générale de Zehnder - SF Retail Properties Fund voit son résultat reculer en 2020, dividende stable PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX -MV Invest élargit son organe de surveillance ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Pictet AM détient une part de 5,58% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,03% - Galenica: Blackrock abaisse sa part à 2,98% - Landis+Gyr: Blackrock détient une part de 2,97% - Peach Property: Kreissparkasse Biberach détient une part de 5,35% - Santhera: JPMorgan détient positions d'achat de 33,041% - UBS Group: Massachusetts Financial Services détient une part de 3% - Zur Rose: Norges Bank détient une part de 2,3667% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - Pour la presse, Moutier tire un trait sur la Question jurassienne - international: - Canal de Suez: le porte-conteneur Ever Given a commencé à bouger - Coronavirus: allègement du confinement en Angleterre, alertes en France DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,1067 - USD/CHF: 0,9396 - future Conf: -42 pb à 165,30% (vendredi) - taux au comptant: -0,329% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,16% à 11'117 points - SLI (vendredi): +0,35% à 1'803 points - SPI (vendredi): +0,18% à 14'036 points - Dax (vendredi): +0,87% à 14'749 points - CAC 40 (vendredi): +0,61% à 5'989 points

awp-robot/sw/