Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Indications négatives en provenance d'Orient et accélération des rendements obligataires aux Etats-Unis risquent de pousser les détenteurs de capitaux à la prudence à l'approche du week-end pascal. Le président étasunien Joe Biden doit par ailleurs détailler son vaste plan de relance dans le courant de l'après-midi. - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'133,82 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,31% à 33'067 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,11% à 13'045 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,54% à 29'274 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: S&P abaisse la perspective de la note à "négative" - Julius Bär: la FINMA lève son interdiction d'acquisition - Partners Group négocie une sortie de l'investissement dans Cerba - Roche lance des tests pour le virus d'Epstein-Barr sur le Vieux continent SPI: - Arbonia: la division HLK renforce sa distribution en Espagne et au Portugal s'empare de CICSA Industriales del Calor - Blackstone Resources reçoit la 2e tranche d'un convertible - Bobst: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Dufry: S&P confirme "B+" et perspective "négative" - EFG: le vice-président Niccolo Burki renonce à solliciter un nouveau mandat - Galenica: procédure de livre d'ordres accélérée pour placer 1,5 mio d'actions vend un paquet d'actions à 58,60 CHF, produit de 88 mio CHF - Implenia: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Medacta 2020: Ebitda ajusté 88, mio EUR (91,5 mio) marge Ebitda 29,1 % (29,5%) bénéfice net 37,1 mio EUR (11,9 mio) encore une fois pas de versement de dividende prévu 2021: marge Ebitda ajustée stable sur un an - Mobimo: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - Orascom DH 2020: chiffre d'affaires 385,7 mio CHF (453,3 mio) Ebitda ajusté 67,5 mio CHF (74,3 mio) résultat après minoritaires -38,4 mio CHF (-31,3 mio) 2021: pas de prévisions en raison de la faible visibilité - Perfect Holding 2020: chiffre d'affaires 4,1 mio CHF (17,3 mio) résultat -0,007 mio CHF (-0,9 mio) le groupe travaille sur un nouveau projet d'acquisition pourparlers avec repreneur potentiel abandonnés - Poenina 2020: chiffre d'affaires 302,2 mio CHF (253,2 mio) Ebit 15,0 mio CHF (15,2 mio) bénéfice net 12,6 mio CHF (12,3 mio) dividende 2,00 CHF (2,00 CHF) stratégie de croissance sera poursuivie acquisitions complémentaires visées en Suisse - Romande Energie se dote d'une nouvelle directrice des ressources humaines - SF Urban: toutes les propositions acceptées par les actionnaires - La politique d'investissement de la BNS décriée par les ONG - Vaudoise 2020: bénéfice net 122,8 mio CHF (134,0 mio) dividende 16 CHF par action B (2019: 15 CHF) ratio combiné 92,6% (93,1%) fonds propres +5,3% à 2,12 mrd CHF 2021: "croissance positive" attendue dans le domaine non-vie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Xlife Sciences a multiplié son bénéfice net par 20 en 2020 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Blackstone Resources annonce des positions de vente de 62,56% - Galenica: procédure de livre d'ordres accélérée pour placer 1,5 mio d'actions - Santhera: JPMorgan détient positions d'achat de 32,591% - Swiss Life: Blackrock détient une part de 4,92% - Swiss Steel: Martin Haefner détient positions d'achat de 51,37% - VAT Group: Capital Research and Management abaisse sa part à 4,8% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Consensus KOF - Vaudoise: CPB 2020 (en ligne) - Indice CS-CFA mars - Castle Alternative: résultats 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Chine: l'activité manufacturière accélère en mars - L'Arabie saoudite annonce un immense plan d'investissements HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Belimo (150,00 CHF) plus tard: 6.4: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) 7.4: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,1057 - USD/CHF: 0,9446 - future Conf: -55 pb à 164,54% (mardi) - taux au comptant: -0,265% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,29% à 11'121 points - SLI (mardi): +0,51% à 1'802 points - SPI (mardi): +0,40% à 14'087 points - Dax (mardi): +1,29% à 15'009 points - CAC 40 (mardi): +1,21% à 6'088 points

awp-robot/sw/