Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les données préalables en provenance de l'étranger s'avèrent mitigées, mais laissent augurer une entame de séance positive. Sous nos latitudes, le devis établi par Credit Suisse pour la débâcle Archegos et les conséquences du scandale sur les actionnaires et le personnel retiendront toute l'attention des observateurs. - SMI avant-Bourse: +0,96% à 11'224,86 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,13% à 33'527,19 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,67% à 13'705,59 points - Nikkei 225 (mardi): -1,33% à 29'688 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco reprend son programme de rachat d'actions (SUPPRIMER?) - CS: Fitch dégrade à son tour sa perspective à "négative" le patron de la banque d'affaires Brian Chin quitte la banque la responsable du risque Lara Warner quitte la banque Christian Meissner nouveau CEO de la banque d'affaires retrait des demandes pour rétribution de la direction Joachim Oechslin nommé chef du risque par intérim le président Rohner renonce à rétribution de 1,5 mio CHF Thomas Grotzer nommé chef de la conformité globale par intérim deux enquêtes externées ont été lancées pas de vote sur la décharge de la direction à l'AG résultat au T1 comprend perte de 4,4 mrd CHF liée à Archegos Capital proposition de réduire dividende à 0,10 CHF (0,2917) poursuite des reflux pour les fonds Supply Chain Finance programme de rachat d'actions supspendu T1: table sur perte avant impôts de 900 mio CHF ratio CET1 attendu à au moins 12% ratio d'endettement Tier 1 attendu à au moins 5,4% activité opérationnelle très solide flux de capitaux frais positif SPI: - BKW Infra se renforce en Romandie en reprenant Duvoisin-Groux - ENR Russia Invest 2020: perte de 5,73 mio CHF (+6,23 mio) - Forbo: les actionnaires ont accepté toutes les résolutions - HBM 2020/21: bénéfice attendu de 750 (182,7) mio CHF - Kuros décroche un versement d'étape de 2 millions de dollars - Molecular Partners: ensovibep retenu par les NIH pour étude contre Covid-19 lance la phase II sur son anti-Covid-19 - Nebag T1: bénéfice net de 6,8 mio CHF - Relief Therapeutics: aviptadil retenu par les NIH pour étude contre Covid-19 - Santhera démarre offre de conversion pour emprunt convertible - Swiss Steel: le président Heinz Christen démissionne avec effet immédiat Jens Alder proposé comme nouveau président - Valartis 2020: perte de 10,7 mio CHF (+2,4 mio) produit d'exploitation 9,8 mio CHF (8,2 mio) - Wisekey prévoit des tokens non fongibles pour la protection de l'environnement PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Groupe Amag: Heinrich Christen démissionne du conseil d'administration - SIX: les volumes ont bondi d'un quart en mars, à 138,0 milliards - Le Blick, version romande, dès le 7 avril sur les réseaux sociaux ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB détient en propres des positions d'achat de 6,6411% - Credit Suisse: Blackrock abaisse sa part à 5,03% - Leclanché détient en propre des positions de vente de 5,98% - Nestlé détient en propres 3,004% - SoftwareOne: Eric Bendahan réduit sa part sous 3% - Tecan: Norges Bank détient une part de 2,99462% - Temenos: Blackrock détient une part de 5% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: statistiques d'hébergement février - Wasserwerke Zug WWZ: CPB 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: l'activité dans les services accélère en mars (indice indépendant) Japon: la chute de la consommation des ménages s'est accentuée en février HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Coltene (3,00 CHF) - Huber+Suhner (1,30 CHF) - Intershop (25,00 CHF) - Leonteq (0,75 CHF) - SF Urban (3,60 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) - PSP (3,65 CHF) plus tard: 7.4.: - Plazza (6,00 CHF) - Schweiter (40,00 CHF) 8.4.: - Forbo (20,00 CHF) 9.4.: - Zurich (20,00 CHF) DIVERS - CH: Rebond des taux hypothécaires en raison des craintes d'inflation - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,1073 - USD/CHF: 0,9375 - future Conf: +46 pb à 165,10% (jeudi) - taux au comptant: -0,285% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,64% à 11'118 points - SLI (jeudi): +0,99% à 1'808 points - SPI (jeudi): +0,78% à 14'124 points - Dax (jeudi): +0,66% à 15'107 points - CAC 40 (jeudi): +0,59% à 6'103 points

awp-robot/sw/