Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive après les Minutes de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,65% à 11'200,87 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,05% à 33'446 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,07% à 13'689 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,14% à 29'690 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: le programme de rachat de titres pour 4,3 mrd USD débute le 9 avril démarre un nouveau programme de rachat d'actions avant-Bourse: +1,0% - Roche présente des données de son portefeuille de neurosciences aux Etats-Unis - Michel Liès confirmé à la présidence de Zurich Insurance Zurich et Farmers finalisent l'acquisition d'affaires de MetLife aux USA SPI - Addex Therapeutics veut émettre plus facilement des actions américaines veut émettre pour jusqu'à 150 millions de dollars d'actions - Alpine Select 2020: bénéfice 5,8 mio CHF (13,7 mio) - Baloise investit 5 mio EUR dans la société danoise de carsharing GoMore - Castle Alternative: le conseil d'administration propose la dissolution - Formulafirst a bouclé 2020 dans le rouge - Jungfraubahn 2020: produit d'exploitation 126 mio CHF (223 mio) résultat net -9,7 mio CHF (53,3 mio) Ebit -11,2 mio CHF (67,5 mio) pas de dividende, comme en 2019 2021: le résultat continuera à être affecté par le Covid-19 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras - Repower 2020: résultat net 41 mio CHF (50 mio) dividende 3,00 CHF (2,50 CHF) 2021: la production réduite en raison de travaux sur site de Robbia ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Monecor Ltd. détient une part de 3,064% - Credit Suisse: Blackrock abaisse sa part à 4,92% - EEII: Nacala Worldwide détient une part de 92,41% - Galenica: Swisscanto Fondsleitung détient une part de 3,0666% - Lastminute.com: Fabio Cannavale (Freesailors) annonce des parts de 50,67% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Repower: CPB 2020 - Zwahlen et Mayr: résultats 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE 8.4.: - Forbo (20,00 CHF) 9.4.: - Zurich (20,00 CHF) 12.4.: - Fundamenta (0,55 CHF) DIVERS - CH: Origine de la pandémie: la Suisse joue la carte de la prudence - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,1028 - USD/CHF: 0,9289 - future Conf: -11 pb à 164,74% (mercredi) - taux au comptant: -0,303% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,49% à 11'128 points - SLI (mercredi): -0,48% à 1'810 points - SPI (mercredi): -0,41% à 14'153 points - Dax (mercredi): -0,24% à 15'176 points - CAC 40 (mercredi): -0,01% à 6'131 points

awp-robot/sw/