Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tentative de rebond après la clôture en baisse de la veille - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'193,93 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,16% à 33'745 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,36% à 13'850 points - Nikkei 225 (mardi): +0,77% à 29'766 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS Suisse: Christian Gellerstad nommé au conseil d'administration - Givaudan: objectifs moyen confirmés, croissance org. 4-5% et FCF plus de 12% légère amélioration dans la parfumerie de luxe T1: chiffre d'affaires 1'674 mio CHF (cons. AWP: 1'620 mio) revenus parfums 788 mio CHF (cons. AWP: 754 mio) revenus arômes 886 mio CHF (cons. AWP: 867 mio) croissance organique 7,7% (cons. AWP: 3,7%) - Sika renforce ses capacités de production au Qatar SPI: - Blackstone: progrès dans les cellules de batterie nouvelle génération - Bossard: feu vert généralisé des actionnaires - Gavazzi 2020/21: CA attendu à env. 148 (148,5) mio CHF bénéfice net 11 (6,1) mio CHF attendu EBIT 17 (10,8) mio CHF attendu - Crealogix: Jordi Perez nouveau responsable régional - Dufry veut émettre une obligation senior de 850 mio EUR - Kuros: 1er patient traité dans étude clinique avec MagnetOs Putty - Orascom Development: changement au conseil d'administration - Pierer Mobility 2021: prévision de CA relevée à 1,85-1,95 mrd EUR T1: chiffre d'affaires +82% à 509 millions d'euros - SHL 2020: bénéfice net 0,3 mio USD (5,7 mio) chiffre d'affaires 40,1 mio USD (39,9 mio) Ebit 0,4 mio USD (5,1 mio) - Tornos S1: table sur une nette amélioration comparé à 2020 entrées de commandes nettement améliorées PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - GenTwo nomme Jörg Bode nouveau directeur général ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Blackrock détient une part de 2,83% - Santhera: JPMorgan détient 27,924% en positions d'achat - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,95% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - La Mobilière: résultats 2020 (avec CPB) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Les importations de la Chine s'envolent en mars grâce à l'électronique HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - UBS (0,37 USD) - Straumann (5,75 CHF) 14.4: - Adecco (2,50 CHF) - Bossard (4,40 CHF) - Mobilezone (0,56 CHF) - VZ Holding (1,23 CHF) 15.4: - Oerlikon (0,35 CHF) - Straumann (5,75 CHF) - Tecan (2,30 CHF) - Zug Estates (44,00 CHF) 16.4: - Geberit (11,40 CHF) - Gurit (30,00 CHF) - Julius Bär (1,75 CHF) - Sulzer (4,00 CHF) DIVERS - CH: - Le salon des sous-traitants horlogers EPHJ reporté à septembre - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0987 - USD/CHF: 0,9234 - future Conf: -24 pb à 164,30% (lundi) - taux au comptant: -0,273% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,51% à 11'181 points - SLI (lundi): -0,48% à 1'814 points - SPI (lundi): -0,55% à 14'250 points - Dax (lundi): -0,13% à 15'215 points - CAC 40 (lundi): -0,13% à 6'162 points

awp-robot/sw/