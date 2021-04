Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - favorable, lestée par dividende de Nesté et soucis de Credit Suisse - SMI avant-Bourse: -0,33% à 11'225,56 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,48% à 34'201 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,10% à 14'052 points - Nikkei 225 (lundi): -0,02% à 29'678 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Basilea CEO: les mois prochains seront décisifs - Cosmo annonce l'intégration de son action sur le Xetra - DKSH: Ido Wallach désigné CFO - EFG cède sa participation minoritaire dans l'espagnole A&G - Relief Therapeutics affiche ses désaccords avec son partenaire Neurorx - Spice Private Equity cède la chaîne de restaurants britannique Leon PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Taurus lance une place de marché pour actifs numériques - Terraoil renforce ses réserves de fonds propres ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Zur Rose: Norges Bank détient une part de 2,1336% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: statistique marché de l'emploi 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Japon: bond de 16,1% des exportations en mars sur un an HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bucher (6,50 CHF) - Emmi (13,00 CHF) - Kardex (4,00 CHF) - Nestlé (2,75 CHF) 20.4.: - Allreal (6,75 CHF) - Cicor (1,00 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) - Swiss Re (5,90 CHF) DIVERS - CH: - Coronavirus: terrasses, cinémas et stades peuvent rouvrir ce lundi - international: - Raul Castro s'en va, mais Cuba reste sur la même ligne - Coronavirus: vaccins pour tous aux USA, allègements en Europe DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,1014 - USD/CHF: 0,9205 - future Conf: -16 pb à 164,19% (vendredi) - taux au comptant: -0,236% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,57% à 11'263 points - SLI (vendredi): +0,68% à 1'830 points - SPI (vendredi): +0,68% à 14'398 points - Dax (vendredi): +1,34% à 15'460 points - CAC 40 (vendredi): +0,85% à 6'287 points

awp-robot/sw/