Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive avant la réunion de la BCE - SMI avant-Bourse: +0,35% à 11'248,63 points (08h03) - Dow Jones (mercredi): +0,93% à 34'137 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,19% à 13'950 points - Nikkei 225 (jeudi): +2,18% à 29'131 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS T1: ratio de fonds propres durs (CET1) 12,2% (T4: 12,9%) ratio de levier (CET1) 3,8% (T4: 4,4%) résultat net -252 mio CHF (cons. AWP: -722 mio) charges d'exploitation 3'937 mio CHF (cons. AWP: 4'186 mio) afflux net d'argent frais 28,4 mrd CHF (T4: 8,4 mrd) avoir sous gestion 1'596,0 Mrd CHF (fin 2020: 1'511,9 Mrd) bénéfice avant impôts Swiss Universal Bank 665 mio CHF (531 mio) résultat avant impôts Asset Management 115 mio CHF (164 mio) résultat avant impôts APAC 577 mio CHF (227 mio) résultat avant impôts gestion de fortune 408 mio CHF (345 mio) résultat avant impôts banque d'investissement -2'560 Mio CHF (86 Mio) Finma: a ouvert une procédure sur Archegos après celle sur Greensill résultat avant impôts -757 Mio CHF (CS prévision: env. -900 Mio) résultat avant impôts ajusté 3,6 Mrd CHF produit net ajusté 7,43 Mrd CHF le ratio du capital devrait être levé à environ 13% avec l'emprunt la Finma a ouvert deux enquêtes (enforcement) montant de la transaction à 500 millions dollars, contre 1,3 mrd exigés vise ratio de levier (CET1) d'au moins 4,0% la Finma ordonne plusieurs mesures à mettre en place produit escompté de 1,7 mrd CHF des obligations convertibles CEO: 97% des positions liquidées au 21 avril dans la gestion de fortune, résultat taux d'intérêt stable au T2 anticipe une perte supplémentaire de 0,6 mrd liée à Archegos CFO: valeur du crédit à Greensill Capital réduite à 60 mio les coupes de dividendes en 2020 compensées en 2021 l'activité de courtage (Prime Brokerage) sera nettement réduite réduction de Prime Brokerage va baisser l'endettement d'IB de 35 mrd supplément de fonds propres liés à Archegos à 6,25 mrd fin mars pas de dédommagement versé à propriétaire fonds Greensill - Nestlé T1: croissance organique +7,7% (cons. AWP: +3,5%) croissance interne réelle RIG +6,4% (cons. AWP: +2,4%) chiffre d'affaires groupe 21,1 mrd CHF (cons. AWP: 20,161 mrd) premiers signes d'un redressement dans le segment hors domicile meilleur ajustement des prix et parts de marché gagnés croissance organique Nespresso 17,1% la croissance est de retour en Chine croissance org. pays industriels +5,0% (2020: +3,8%, T120: +7,4%) croissance org, pays émergents +11,4% (2020: +3,4%; T120: +0,5%) croissance organique Nestlé Health Science +9,5% (2020: +12,2%) produits Purina avec une croissance org de 8,7% recul chiffre d'affaires de l'alimentation nourrisson et bébé activité eau avec croissance organique de -5,6% croissance organique produits laitiers et crèmes glacées à 15,7% 2021: confirme les objectifs - Roche: offre pour acheter toutes les parts de GenMark Diagnostics SPI: - Ascom: Infovista rembourse l'emprunt plus tôt - Barry Callebaut: volume des ventes au 2e trimestre à -1,3% confiant d'atteindre les obj. à moyen terme S1: volume de ventes -2,9% (cons. AWP: -2,8%) chiffre d'affaires 3'481,5 mio CHF (cons. AWP: 3466 mio) Ebit 296,7 mio CHF (cons. AWP: 278 mio) bénéfice net 205,7 mio CHF (cons. AWP: 200 mio) Peter Boone succèdera au CEO Saint-Affrique le 1.9.2021 M. Saint-Affrique sera proposé au conseil d'administration Steve Woolley nommé président région Amériques le 1.9.21 Jo Thys nommé président Asie-Pacifique le 1.7.21 - Basilea: toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Conzzeta: l'assemblée générale a validé la mutation à Bystronic - Georg Fischer: feu vert à toutes les propositions du conseil d'administration - Hypothekarbank Lenzburg entame un partenariat avec une fintech saint-galloise - Idorsia 2021: charges d'exploitation US GAAP attendu sous 685 Mio CHF a réduit ses pertes au 1er trimestre (SUPPRIMER?) T1: dépenses opérationnelles 129 mio CHF (cons. AWP: 144,8 Mio) perte nette 105 mio CHF (cons. AWP: 143,4 mio) perte opérationnelle 122 mio CHF (cons. AWP: 140,3 mio) avant-Bourse: +2,2% - Inficon T1: chiffre d'affaires 122,7 mio USD (cons. AWP: 110,3 mio) Ebit 24,6 mio USD (cons. AWP: 20,2 mio) bénéfice net 19,6 mio USD (cons. AWP: 16,2 mio) relève ses objectifs pour les ventes de 450-480 mio USD dvlpt positif des marchés cibles, actuellement forte charge 2021: marge résultat opérationnel attendu entre 18-20% - Relief et AdVita: début étude phase 2 avec inhalateur RLF-100 début d'étude de phase II sur le RLF-100 (SUPPRIMER?) - Romande Energie 2020: chiffre d'affaires 569,3 mio CHF (522,2 mio) Ebitda 149 mio CHF (131 mio) bénéfice net 86,7 mio CHF (36,4 mio) dividende 36 CHF (2019: 36 CHF) Ebit 76,6 mio CHF (65,0 mio) 2021: s'attend à un EBIT inférieur à l'an passé - SIG Combibloc: oui à toutes les propositions en assemblée générale - BC du Valais: les actionnaires ont accepté toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 2,99% - Interroll: Allianz abaisse sa part à 2,97% - Meyer Burger: Blackrock relève sa part à 4,68% - Swissquote détient en propres 2,95%/3,103% PRESSE JEUDI - Credit Suisse a plus de 20 milliards de dollars d'exposition à Archegos Wall Street Journal NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - KPMG: CP sur la fiscalité suisse - Ringier: CPB 2020 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: AFD: exportations horlogères 1,87 mrd CHF (+37,2% sur un an) AFD: exportations mars réel +4,5%, nomimal +5,4% (AVS) AFD: importations mars sur un mois réel +3,5%, nominal +3,2% (AVS) AFD: solde balance commercial mars à 3,88 mrd CHF (AVS) - international: - ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BPDG (0,5544 CHF) - IVF Hartmann (3,50 CHF) - LUKB (12,50 CHF) - Sika (2,50 CHF) - Vontobel (2,25 CHF) 23.4.: - Conzzeta (60,00 CHF) - Georg Fischer (15,00 CHF) - Vetropack (1,30 CHF) - Walliser KB (3,35 CHF) DIVERS - CH: - Les directeurs financiers suisses optimistes pour l'avenir - Coronavirus: décès d'un adolescent en Suisse en lien avec le Covid-19 - international: - Les banques centrales vont-elles faire concurrence au bitcoin? - Statu quo monétaire attendu à la BCE, la durée des soutiens en question - Biden dévoile l'objectif "ambitieux" de Washington à son sommet sur le climat DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 1,1025 - USD/CHF: 0,9164 - future Conf: +4 pb à 164,55% - taux au comptant: -0,233% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,17% à 11'209 points - SLI (mercredi): +0,79% à 1'813 points - SPI (mercredi): +0,95% à 14'387 points - Dax (mercredi): +0,44% à 15'196 points - CAC 40 (mercredi): +0,74% à 6'211 points

awp-robot/sw/