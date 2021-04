Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive après la séance de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,35% à 11'142,18 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,48% à 33'820 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,28% à 14'051 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,21% à 29'053 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon: rachète les droits commerciaux pour gouttes ophtalmologiques Simbrinza - Clariant T1: chiffre d'affaires 1002 mio CHF (cons. AWP: 989 mio) Ebitda 164 mio CHF (cons. AWP: 153 mio) marge Ebitda 16,4% (cons. AWP: 15,3%) Ebitda ajusté 168 mio CHF (cons. AWP: 161 mio) T2: croissance modérée attendue en devises locales 2021 croissance modérée attendue pour les ventes hausse de la marge Ebitda légèrement supérieure à avant-crise CEO: discussions sur la vente de Pigment pourraient finir au T2 CFO: la marge du T1 ne doit pas être la référence pour 2021 sommes devenus plus actifs en vue de fusions et acquisitions vise des rachats de complément, pas de transformation - Logitech T4: chiffre d'affaires 1536 mio USD (cons. AWP: 1176 mio) Ebit (non-GAAP) 325,1 mio USD (cons. AWP: 173,9 mio) bénéfice net (GAAP) 225,7 mio USD (cons. AWP: 154,2 mio) marge brute 46,6% (cons. AWP: 41,4%) 2020/21: chiffre d'affaires 5252 mio USD (2976 mio) Ebit (non-GAAP) 1272 mio USD (387 mio) propose une hausse du dividende de 10% 2021/22: le chiffre d'affaires devrait rester quasi stable relève son obj. Ebit pour 2021/2022 - Lonza: trois nouvelles lignes de production prévues nouvelle ligne de production début 2022 et Moderna veulent doubler la production de composants pour anti-covid - Straumann T1: chiffre d'affaires 469,8 mio CHF (cons. AWP: 413,2 mio) ventes Amérique latine 25,2 mio CHF (cons. AWP: 22,9 mio) ventes Amérique du Nord 138,0 mio CHF (cons. AWP: 126,2 mio) ventes Asie/Pacifique 92,3 mio CHF (cons. AWP: 79,6 mio) croissance organique +34,0% (cons. AWP: +20,7%) ventes 214,3 mio CHF pr EMEA (cons. AWP: 190,9 Mio) 2021: croissance organique dans la fourchette entre 25 et 29% amélioration de la rentabilité (marge Ebit de base) attendue CEO: les effectifs sont légèrement inférieurs à ceux d'avant Covid - Swisscom T1: chiffre d'affaires 2,80 mrd CHF (cons. AWP: 2,70 mrd) Ebitda 1124 mio CHF (cons. AWP: 1076 mio) bénéfice net 638 mio CHF (cons. - Achiko: certificat de distribution pour des tests Covid-19 en Indonésie - Also Holding reprend PIN Computers doo - BNS T1: bénéfice 37,7 mrd CHF (-38,2 mrd) gains sur positions en devises 39,9 mrd CHF (-41,2 mrd) - Blackstone Resources 2020: bénéfice 17,2 mio CHF (5,3 mio) - EEII 2020: résultat net -2,91 mio CHF (+2,76 mio) - EFG T1: afflux d'argent nouveau de 1,6 mrd CHF AuM 170 Mrd CHF (fin 2020: 158,8 Mrd) solide progression de l'afflux net de fonds ratio capital CET 1 fin mars à 16,2% - Santhera 2020: résultat -67,7 mio CHF (-19 mio) ventes 15,0 Mio CHF (29,7 Mio) liquidités 12,4 mio CHF 2021: les liquidités arriveront jusqu'au 3e trimestre BNS T1: bénéfice 37,7 mrd CHF (-38,2 mrd) gains sur positions en devises 39,9 mrd CHF (-41,2 mrd) T1: perte sur les positions or 2,3 mrd CHF (+2,8 mrd) - Sulzer: les obj. de l'année en cours seront revérifiées après 1er semestre les économies auront un impact positif de 40 mio sur l'Ebita en 2021 2021: confirme les objectifs pour l'année en cours croissance des ventes 5-7%, et commandes de 3-6% T1: entrées de commandes 873,7 mio CHF (cons. AWP: 859,8 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore T1: production de cuivre en hausse de 3% à 301'200 tonnes production de charbon plonge de 23% à 24,5 mio de tonnes 2021: s'attend à un Marketing EBIT dans le haut de 2,2-3,2 mrd USD Hiag nomme Rico Müller au poste de CFO - Swiss: T1: résultat opérationnel -201 mio CHF (-84,2 mio) chiffre d'affaires 299,6 mio CHF (923 mio) analyse d'un redimensionnement du groupe en cours 2021: anticipe aussi une perte - Syngenta Group T1: ventes +20% à 7,1 mrd USD; Ebitda +19% à 1,5 mrd ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS: Allianz relève sa part à 3,05% - Belimo: Blackrock détient une part de 2,99% - Julius Bär: Blackrock détient une part de 4,91% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Polypeptide Group: IPO, 1er jour de cotation (prévu) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Energiedienst (0,75 CHF) - Investis (2,50 CHF) 30.4.: - Bachem (3,25 CHF) - BKB (3,10 CHF) 3.5.: - BCJ (1,20 CHF) - BCV (3,60 CHF) 4.5.: - Alcon (0,10 CHF) - Bâloise (6,40 CHF) - Credit Susse (0,10 CHF) - EFG (0,30 CHF) - Helvetia (5,00 CHF) - Metall Zug (17,00 CHF) - SNB (15,00 CHF) - VP Bank (4,00 CHF) 5.5.: - BCGE (3,75 CHF) - Pierer (0,50 CHF) DIVERS - CH: - ras - international: - Le reprise est lancée aux Etats-Unis, la croissance pourrait être déjà visible - Les Etats-Unis "ne cherchent pas le conflit" avec la Chine (Biden) - Joe Biden promet des millions d'emplois aux Américains "oubliés" DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,1043 - USD/CHF: 0,9102 - future Conf: -45 pb à 163,92% (mercredi) - taux au comptant: -0,226% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,10% à 11'103 points - SLI (mercredi): +0,11% à 1'803 points - SPI (mercredi): -0,05% à 14'288 points - Dax (mercredi): +0,28% à 15'292 points - CAC 40 (mercredi): +0,53% à 6'307 points

