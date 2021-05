Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, rebond technique attendu - SMI avant-Bourse: +0,78% à 11'055,99 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,06% à 34'133 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,88% à 13'634 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,83% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon 2021: chiffre d'affaires attendu de 7,8 à 8,0 milliards de dollars marge opérationnel de base attendue à environ 17,0% EPS (de base, dilué) attendu de 1,85 à 1,95 dollar T1: marge opérationnelle 7,8 % (cons. AWP: 4,2%) marge opérationnelle de base 18,0% (cons. AWP: 16,6%) EPS (de base, dilué) 0,49 USD (consensus AWP: 0,45 USD) - Roche: homologation de Tecentriq pour la cancer des poumons dans l'UE le Tecentriq décroche une cinquième indication en Europe (SUPPRIMER?) SPI: - Addex T1: résultat net -2,6 mio CHF (-4,3 mio) liquidités disponibles à fin mars de 25,2 mio CHF (fin 2020: 18,7) - BKW: la justice bernoise valide le projet éolien au-dessus de Tramelan Banque Profil de Gestion T1: perte de 339'086 CHF (-426'022 CHF) - Bucher Inbdustries s'empare de Lenze Mobile Drives via Bucher Hydraulics Industries: revenus annuels de Lenze Mobile Drives de 15 mio CHF - Implenia ferme des unités aux Grisons, 150 emplois concernés - Une filiale de Kuros décroche un brevet en Europe - Landis+Gyr 2020/21: chiffre d'affaires 1,36 mrd USD (cons. AWP: 1,35 mrd) dividende 2,10 CHF (2,00 CHF) Ebitda ajusté 139,6 mio USD (cons. AWP: 129 mio) résultat net -392,4 mio USD (cons. AWP: -330 mio) programme de restructuration "Hermes" achevé 2021/22: marge Ebitda ajustée attendue entre 9,0 et 10,5% liquidités disponibles attendues entre 80 et 100 mio USD croissance organique attendue entre 7 et 11% - Meyer Burger: feu vert généralisé des actionnaires - Siegfried va mettre en flacons le vaccin de Novavax - Swiss Steel T1: Ebitda ajusté 44,5 mio EUR (-6,1 mio) chiffre d'affaires 751,6 mio EUR (704,5 mio) résultat net 4,8 mio EUR (-42,3 mio) 2021: EBITDA ajusté attendu à plus de 100 mio d'euros Ebitda attendu à plus de 100 mio euros au 1er semestre focalisation sur l'optimisation des liquidités au T2 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Easyjet va baser à l'automne cinq nouveaux Airbus NEO à Genève et à Bâle - Helvetica débutera l'augmentation de capital de son fonds HSL le 10 mai ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: CS détient 3,91% et CDK Associates une part de 4,7% - Comet: Capital Research and Management détient une part de 3,16% - Julius Bär: Blackrock détient une part de 5,11% - PolyPeptide: Capital Research and Management annonce 3,54% - Vetropack: la holding familiale Cornaz réduit son engagement à 76,0874% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: sondage conjoncturel avril - Landis+Gyr: CPB 2020-21 - EPH: CC résultats 2020 - Alcon: webcast résultats T1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: renchérissement annuel de 0,3% en avril (mois précédent: -0,2%, CPI) CPI avril grimpe de 0,2% à 100,8 points inflation pour la première fois en hausse depuis janvier 2020 - international: - ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - BCGE (3,75 CHF) - Pierer (0,50 EUR) 6.5.: - Kühne+Nagel (4,50 CHF) - Lindt (1100 CHF par N/110 CHF par PS) 7.5.: - LafargeHolcim (2,00 CHF) - SGKB (16,00 CHF) - TKB (3,00) DIVERS - CH: - ras - international: - ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9139 - future Conf: -4 pb à 163,71% (mardi) - taux au comptant: -0,189% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,33% à 10'971 points - SLI (mardi): -1,41% à 1'780 points - SPI (mardi): -1,38% à 14'088 points - Dax (mardi): -2,49% à 14'856 points - CAC 40 (mardi): -0,89% à 6'252 points

awp-robot/sw/