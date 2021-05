Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les données préalables en provenance d'outre-Atlantique alimentent un regain de confiance sur la place zurichoise. L'optimisme risque néanmoins de demeurer modéré, dans l'attente de la confirmation dans l'après-midi du rétablissement attendu de l'emploi aux Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: +0,42% à 11'158,06 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,93% à 34'549 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,37% à 13'633 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,08% à 29'355 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS: les actionnaires ont exercé pour 532 mio de leurs droits préférentiels les 359 mio restants pris par des actionnaires et des institutionnels - Sonova: reprend la division Consumer de Sennheiser finalisation acquisition agendée au 2e semestre Sennheiser Consumer réalise 250 mio EUR de recettes par an prix pour Sennheiser Consumer 200 mio EUR CEO: Sennheiser Consumer sera piloté de manière indépendante SPI: - Vifor: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions - Aluflexpack 2021: chiffre d'affaires net entre 260-270 mio EUR Ebitda ajusté confirmé entre 40 et 43 mio EUR T1: chiffre d'affaires net 62,5 mio EUR (55,5 mio) - Asmallworld 2021: objectif recettes 12,5 à 13,0 mio CHF confirmé vise 6,8 à 7,0 mio CHF de recettes au S1 - Datacolor S1: résultat net 5,3 mio USD (-1,5 mio) Ebit 3,2 mio USD (2,8 mio) chiffre d'affaires 36,9 mio USD (35,1 mio) S2: chiffre d'affaires et Ebit similaires au S1 - HBM 2020/21: bénéfice 756 mio CHF (182,7 mio) dividende de 12,50 CHF sous forme de réduction valeur nominale Elaine Jones proposée pour le conseil d'administration - Santhera: début vendredi du négoce du convertible sur SIX - Selon le patron de Schweiter, la marche des affaires s'est normalisée - Stadler Rail: feu vert des actionnaires à toutes les propositions querelle avec Go-Ahead Bayern sur l'entretien des rames - Wisekey obtient un emprunt 10 millions de dollars pour financer une plateforme PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Groupe Minoteries: conseil d'administration opposé à l'élection de 2 membres ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arbonia: Prudential Assurance détient une part inférieure à 3% - Belimo: Blackrock détient une part de 3,04% - Coltene: Tweedy, Browne détient une part inférieure à 3% - Dufry: Norges Bank abaisse sa part à 2,89% - Julius Bär: Blackrock détient une part de 5,05% - Relief Therapeutics dispose en propre 0,347%/21,104%, BG Consulter de 4,04% - Santhera dispose en propre de 9,7%/87,91%, JPM de 41,01% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques d'hébergement mars - BNS: réserves de devises fin avril - Complementa: CP check-up risque 2021 (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco taux de chômage en avril: 3,3% (mars 3,4%), CVS 3,1% (3,3%) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - LafargeHolcim (2,00 CHF) - SGKB (16,00 CHF) - TKB (3,00) 10.5: - Lonza (3,00 CHF) - Stadler Rail (0,85 CHF) - Swissquote (1,50 Fr) - Varia US (1,2666 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 11.5: - BKW (2,40 CHF) - Interroll (27,00 CHF) - Liechtensteische Landesbank (2,20 CHF) - Zuger KB (220 CHF) 12.5: - Vaudoise (16,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0955 - USD/CHF: 0,9076 - future Conf: -5 pb à 163,73% (jeudi) - taux au comptant: -0,215% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,02% à 11'111 points - SLI (jeudi): -0,11% à 1'805 points - SPI (jeudi): -0,05% à 14'259 points - Dax (jeudi): +0,17% à 15'197 points - CAC 40 (jeudi): +0,28% à 6'357 points

awp-robot/sw/