AMBIANCE - La place zurichoise, comme ses homologues européennes, devraient profiter à l'entame de la semaine écourtée de l'Ascension de la faiblesse inattendue enregistrée vendredi dernier sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, qui reporte la perspective d'un amenuisement des largesses de la Réserve fédérale (Fed). - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'184,53 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,66% à 34'778 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,88% à 13'752 points - Nikkei 225 (lundi): +0,52% à 29'511 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Cosmo Pharmaceuticals annonce un changement au conseil d'administration - Interroll: toutes les propositions acceptées lors de l'assemblée générale - Leonteq conclut un partenariat avec la Banque cantonale de Glaris - LM Group actualise les conditions de son programme de rachat d'actions - La filiale égyptienne d'Orascom connaît un début d'année en hausse - Sensirion rachète le producteur de spéctromètres Irsweep - Softwareone élargit sa direction générale avec Bernd Schlotter - BC de Zoug: les actionnaires ont accepté toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Nouveau directeur des opérations chez Scout24 Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: Blackrock détient une part de 2,98% - Dufry: fonds étatique singapourien GIC passe sous 3% - Fundamenta RE: caisse de pension Raiffeisen abaisse sa part à 4,5881% - Swiss Life: Blackrock détient une part de 5% - Wisekey détient en propres 11,52%/50,99% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Lonza (3,00 CHF) - Stadler Rail (0,85 CHF) - Swissquote (1,50 Fr) - Varia US (1,2666 CHF) - Vifor (2,00 CHF) 11.5: - BKW (2,40 CHF) - Interroll (27,00 CHF) - Liechtensteische Landesbank (2,20 CHF) - Zuger KB (220 CHF) 12.5: - Vaudoise (16,00 CHF) 14.5: - Orell Füssli (3,00 CHF) - Swatch Group (3,50/0,70 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9012 - future Conf: +21 points à 163,94% (vendredi) - taux au comptant: -0,193% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,56% à 11'174 points - SLI (vendredi): +0,65% à 1'816 points - SPI (vendredi): +0,73% à 14'363 points - Dax (vendredi): +1,34% à 15'400 points - CAC 40 (vendredi): +0,45% à 6'386 points

