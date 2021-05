Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - toujours morose, dans l'attente de l'inflation US - SMI avant-Bourse: -0,14% à 10'973,46 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,36% à 34'269 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,09% à 13'389 points - Nikkei 225 (mercredi): +NA% à 28'224 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel finalise l'acquisition du chinois Apex - Zurich T1: équivalent de primes annuelles (APE) vie 919 mio USD (958 mio) 300'000 nouveaux clients privés primes brutes non vie 11,0 mrd USD (9,68 mrd) primes brutes de Farmers Exchanges en hausse de 4% niveau des dommages liés aux catastrophes naturelles elevé taux de solvabilité SST actuel de 201% (début 2021: 182%) direction très confiante pour le reste de l'année 2021 niveaux supérieurs à ceux de l'an passé dans toutes les régions 2021: ratio combiné attendu en hausse de 1 point de pourcentage SPI: - Aevis Victoria T1: chiffre d'affaires 195,7 mio CHF (194,8 mio) - Banque Profil de Gestion prévoit des changements au conseil d'administration - Castle Private Equity: toutes les propositions acceptées à l'AG - Dufry: concession à l'aéroport de Teesside pour une durée de douze ans - Implenia finalise le rachat de BAM Swiss - Metall Zug S1: Ebit attendu au-dessus de 10 mio CHF ventes attendues à un niveau plus élevé effet de rattrapage constaté revenus et Ebit nettement supérieurs à ceux du S1 2020 - Orell Füssli: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Romande Energie: deux changements au conseil d'administration - Valartis: les actionnaires ont accepté de se passer de dividende - Varia US Properties T1: produit brut 28,6 mio USD (27,2 mio) revenus locatifs 25,5 mio USD (24,3 mio) résultat net d'exploitation 14,0 mio USD (12,9 mio) loyers au moins au niveau d'avant-crise nouvelles acquisitions prévues au T2 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Montana Tech: Varta améliore rentabilité et recettes au 1er trimestre - Solvalor 61 conclut son augmentation de capital de 120 millions de francs suisses - Montana Aerospace: les actions seront émises à 25,65 francs suisses l'unité capitalisation attendue à environ 1,2 milliard de francs suisses produit brut de l'entrée en Bourse de 440 mio CHF, environ ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity détient une part de 3,04% - Clariant: Sabic relève sa part à 32,33% - Dottikon: Miriam Baumann détient une part de 5,11% - Highlight E&E: Digital Domain Holdings détient une part de 3,01% - Schweiter: UBS Fund Management détient une part de 3,0% - Swiss Life détient en propre 3,0015%, Blackrock annonce une part de 5,09% - Wisekey: Long State Investment détient une part de 15,62% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - GB: le PIB a reculé de 1,5% au premier trimestre avec le confinement HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Vaudoise (16,00 CHF) 14.5.: - Orell Füssli (3,00 CHF) - Swatch Group (3,50/0,70 CHF) 17.5.: - Galenica (1,80 CHF) - Partners Group (27,50 CHF) 19.5.: - Alpine Select (1,00 CHF) 23.05.: - SPS (3,35 CHF) 20.5.: - BEKB (8,80 CHF) - VAT (4,50 CHF) 21.5.: - CFT (5,00 CHF + distribution extr. de 1 action par 75 actions détenues) DIVERS - CH: - Les fusions-acquisitions explosent après la crise - Journée des soins infirmiers: actions dans toute la Suisse - international: - Coronavirus: le variant indien détecté dans 44 pays, Joe Biden appelé à l'aide - Greensill: le fondateur admet sa responsabilité mais se défend de toute fraude - Aux Etats-Unis, des stations-services à court de carburant après un piratage DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9048 - future Conf: -81 pb à 162,89% (mardi) - taux au comptant: -0,159% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,21% à 10'989 points - SLI (mardi): -1,51% à 1'777 points - SPI (mardi): -1,27% à 14'106 points - Dax (mardi): -1,82% à 15'120 points - CAC 40 (mardi): -1,86% à 6'267 points

