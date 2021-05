Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - favorable après la pause de l'Ascension, dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,64% à 11'104,45 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,72 à 13'124,98 points - Nasdaq Comp (mercredi): +2,10% à 28'025,01 points - Nikkei 225 (vendredi): +2,27% à 28'072 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: militants du climat devant les juges après le blocage du siège - Partners Group: les actionnaires valident toutes les propositions SPI: - Castle Alternative: feu vert à la liquidation de la société - Elma s'attend à une nette hausse des bénéfices au 1er semestre S1: bénéfice net attendu entre 2 mio et 2,5 mio CHF (0,8 mio) - Flughafen Zürich: 323'500 passagers en avril nombre de passagers 88% sous le niveau de 2019 en avril - Galenica: presque toutes les propositions acceptées en assemblée générale - Résultats globalement en baisse pour HLEE en 2020 - Idorsia: feu vert à toutes les propositions du conseil d'administration - L'assemblée de Rapid Nutrition accepte toutes les propositions - Rieter S1: entrées de commandes attendues à environ 800 millions de francs suisses - Spice Private Equity: la participation G2D Investments cotée à la Bourse - Villars: les actionnaires ont accepté toutes les propositions (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les fouines ont coûté 8 millions à AXA en 2020 - Syngenta ne veut plus reprendre Sicit ANNONCES DE PARTICIPATIONS - UBS Group détient en propre 9,8%/4,97% - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity détient une part inférieure à 3% - Logitech: CS Funds relève sa part à 3% PRESSE VENDREDI - Le secteur de la restauration a perdu plus de 40'000 postes en 2020 Tamedia - Stadler Rail entend rattraper le retard accumulé en 2021 St. Galler Tagblatt NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Orell Füssli (3,00 CHF) - Swatch Group (3,50/0,70 CHF) 17.5.: - Galenica (1,80 CHF) - Partners Group (27,50 CHF) 19.5.: - Alpine Select (1,00 CHF) 20.5.: - BCBE (8,80 CHF) - VAT (4,50 CHF) DIVERS - CH: - Coronavirus: Neuchâtel veut faire du mardi un jour de test - international: - USA: redémarrage complet de l'oléoduc Colonial Pipeline - Coronavirus: la Grèce s'ouvre aux touristes, les Américains tombent le masque DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0938 - USD/CHF: 0,9042 - future Conf: +13 pb à 163,02% (mercredi) - taux au comptant: -0,146% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,41% à 11'034 points - SLI (mercredi): +0,13% à 1'779 points - SPI (mercredi): +0,26% à 14'142 points - Dax (mercredi): +0,33% à 15'200 points - CAC 40 (mercredi): +0,14% à 6288 points

