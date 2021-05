Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - négative, inquiétudes autour de l'évolution de la pandémie en Asie - SMI avant-Bourse: -0,67% à 11'067,64 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,78% à 34'061 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,56% à 13'304 points - Nikkei 225 (mercredi): +NA% à 27'965 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär 4 mois: avoirs sous gestion 470 mrd CHF (cons. AWP: 463 mrd) marge brute proche de 90 points de base (cons. AWP: 84 pb) cost/income ratio de près de 60% (consensus AWP: 66,5%) taux de fonds propres CET de 16,6% (fin 2020: 14,9%) croissance d'afflux d'argent frais 4% (cons. AWP: +4,4%) en bonne voie pour atteindre les objectifs en matière de coûts - Sonova nourrit des ambitions d'envergure pour l'année en cours SPI: - Stadler Rail et Deutsche Bahn collaborent dans la sécurité - Aevis reprend les 80% qu'il ne détenait pas encore dans Klinik Pyramide am See - Airesis émet un emprunt convertible de 2,5 mio CHF pour le Coq Sportif - Basilea perçoit 2,7 millions de dollars de subsides pour ses antibiotiques - BC bernoise: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - Bellevue Group S1: bénéfice attendu au-dessus de 20 mio CHF - Dufry: le CEO de la région Amérique du Nord démissionne les actionnaires ont validé toutes les propositions - Lem 2020/21: chiffre d'affaires 301,0 mio CHF (cons. AWP: 293,2 mio) Ebit 60,9 mio CHF (cons. AWP: 58,9 mio) bénéfice net 55,6 mio CHF (cons. AWP: 47,8 mio) dividende 42,00 CHF (cons. AWP: 35,80 CHF) 2021/22: progression attendue en Asie optimisme prudent quant à l'avenir, le demande est bonne - Nebag: les actionnaires ont validé toutes les propositions - Sensirion: les actionnaires ont accepté toutes les propositions - SPS: objectif 2021 en matière de gains provenant des ventes déjà atteint a vendu une nouvelle partie de son "Espace Tourbillon" - VAT: les actionnaires approuvent tout à l'AG - Züblin 2020/21: revenus locatifs 9,2 mio CHF (9,4 mio) bénéfice 4,0 mio CHF (4,6 mio) dividende 1,00 CHF (1,00 CHF) maintien d'une politique de dividende stable 2021/22: les effets de la pandémie vont se prolonger PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich investit dans l'américain Essential Labs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: Credit Suisse Funds passe sous le seuil des 3% - Belimo: Blackrock détient une part de 3,01% - Inficon: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Intershop: Hansjörg Graf détient une part de 3,21% - Montana Aerospace annonce diverses participations après son IPO - Santhera: UBS Group AG détient une part de 4,45% PRESSE MERCREDI - Biden renonce à des sanctions contre un consortium zougois Axios NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - Royaume-Uni: le taux d'inflation accélère nettement à 1,5% en avril HORS DIVIDENDE aujourd'hui - Alpine Select (1,00 CHF) 20.5.: - BCBE (8,80 CHF) - VAT (4,50 CHF) 21.5.: - CFT (5,00 CHF + distribution de 1 action par 75 actions) - Valiant (5,00 CHF) EMPRUNTS: - Siegfried a levé 200 millions de francs suisses DIVERS - CH: - Swissgrid modifie son conseil d'administration - Votations fédérales: les initiatives anti-pesticides sont en perte de vitesse - Le Bade-Wurtemberg espère un accord entre la Suisse et l'UE - international: - Les ventes européennes de voitures restent minées par la pandémie - ONU: Le commerce mondial devrait s'étendre de 16% cette année - Les cryptomonnaies ne sont "pas de vraies devises", avertit Pékin DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0983 - USD/CHF: 0,8973 - future Conf: +16 pb à 162,50% (mardi) - taux au comptant: -0,12% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,06% à 11'142 points - SLI (mardi): +0,40% à 1'806 points - SPI (mardi): +0,29% à 14'339 points - Dax (mardi): -0,07% à 15'387 points - CAC 40 (mardi): -0,21% à 6'354 points

awp-robot/sw/