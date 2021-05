Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Soutenue par le rebond la veille à Wall Street et des indications de reprise dans le secteur secondaire en Suisse. - SMI avant-Bourse: +0,23% à 11'177,20 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,55% à 34'084 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,77% à 13'536 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,69% à 28'291 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech détaille son programme de rachat d'actions à 1 milliard de dollars - Richemont 2020/21: chiffre d'aff. 13,14 mrd EUR (cons. AWP: 13,00 mrd) bénéfice 1289 mio EUR (cons. AWP: 838 mio) dividende 2,00 CHF () Ebit 1478 mio EUR (cons. AWP: 1353 mio) marge Ebit 11,2% (cons. AWP: 10,1%) dividende 2,00 CHF (2019/20: 1,00, cons. AWP: 1,27 CHF) évolution organique ML -5% (cons. AWP: -5,7%) modèle d'affaire remanié par numérisation et partenariats 2021/22: accélération observée en début d'année - Temenos: feu vert des actionnaires à toutes les propositions SPI: - Adval Tech: toutes les propositions passent la rampe à l'assemblée générale - Interrol lance un avertissement positif sur résultats au S1 optimisme mesuré pour la suite de l'exercice - LM Group: indices d'embellie par rapport à fin 2020 2021: pas de feuille de route chiffrée présente trois candidatures pour le conseil d'administration T1: chiffre d'affaires 11,6 mio EUR (70,3 mio) Ebitda des activités principales -5,3 mio EUR (9,2 mio) résultat net -12,7 mio EUR (-6,7 mio) - Softwareone: les actionnaires ont validé toutes les propositions -Swiss Steel: Bigpoint Holding cède 10% du capital actions à PCS PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Lugano Airport: retour à la case départ pour éviter les recours - Maxon s'associe avec Auterion dans les drones - Espace Real Estate: les actionnaires valident toutes les propositions ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: Norges Bank détient une part de 3,07% - Forbo: UBS Fund Management abaisse sa part à 4,99% - Montana Aerospace: M&G Plc dispose de 3% - Swiss Life: Blackrock détient 4,92% PRESSE VENDREDI - Croissance d'au moins 10% des volumes pour Citibank (Suisse) L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: production industrielle T1 +4,5%, chiffres d'affaires +2,2% sur un an - international: - Japon: léger recul des prix à la consommation en avril (-0,1%) - Royaume-Uni: les ventes au détail rebondissent de 9,2% en avril HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - CFT (5,00 CHF + dividende en nature d'une action pour 75 détenues) - Valiant (5,00 CHF) 25.5: - Adval Tech (1,35 CHF) - Poenina (2,00 CHF) - SoftwareOne (0,30 CHF) - Temenos (0,90 CHF) DIVERS - CH: - international: - Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu Israël/Hamas à Gaza DEVISES/TAUX (08h45) - EUR/CHF: 1,0961 - USD/CHF: 0,8967 - future Conf: +8 pb à 162,80% (jeudi) - taux au comptant: -0,113% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,97% à 11'152 points - SLI (jeudi): +1,12% à 1'809 points - SPI (jeudi): +0,96% à 14'363 points - Dax (jeudi): +1,70% à 15'370 points - CAC 40 (jeudi): +1,29% à 6'344 points

awp-robot/sw/