AMBIANCE - légèrement positive, l'inflation continue d'inquiéter - SMI avant-Bourse: +0,26% à 11'464,44 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,13% à 34'575 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,09% à 13'736 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,46% à 28'948 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza: nouvelle ligne de production à Geleen (NL) pour 300 millions de doses et Moderna étendent leur collaboration dans les vaccins contre le Covid et Moderna signent un accord de collaboration sur dix ans étend ses capacités pour le vaccin anti-Covid de Moderna (SUPPRIMER?) - Novartis: homoloagation de Cosentyx aux USA pour les enfants dès 6 ans résultats positifs pour étude de phase III sur le Cosentyx SPI: - La fusion de Banque Profil de Gestion et One Swiss Bank est finalisée - Dätwyler: confiant dans la réalisation des objectifs accroît ses capacités de production - commandes jugées réjouissantes va investir entre 120 et 130 mio CHF, dont 80 en Suisse - Kuros: ventes et distribution de MagnetOs supérieures aux attentes - U-Blox actualse ses prévisions pour 2021 - La Vaudoise renforce son offre numérique pour les PME - Realstone: Immobilier Résidentiel Suisse atteint une valeur de 158 mio CHF - Wisekey: Arago a signé un contrat pour placer 5 mio USD de Token TrusteCoin - MCH Group reprend au 1er juin Digital Festival, à Zurich PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX EPH T1: recettes nettes 15,4 (14,1) mio USD SIX: les volumes ont reculé de presque 15% en mai ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: The Capital Group Companies détient une part de 3,1% - Burkhalter: LLB Swiss Investment annonce une participation de 3,01% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,61% - Meyer Burger: Blackrock relève sa part à 5,27% - New Value annonce divers changements de participations - Peach Property: Gerd Schepers abaisse sa part à 4,94% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - ras - international: - ras HORS DIVIDENDE 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 CHF) DIVERS - CH: - Suisse - UE: le secteur pharmaceutique appelle Berne à agir - Votations fédérales: un "non" aux deux initiatives anti-pesticides se dessine - international: - Compagnies pétrolières: les investissements se diversifient - FMI et Banque mondiale veulent donner de l'élan à la vaccination - L'économie australienne retrouve son niveau pré-pandémie - Economie: nouvelles discussions entre Pékin et Washington DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0965 - USD/CHF: 0,8977 - future Conf: -23 pb à 163,10% (mardi) - taux au comptant: -0,14% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,63% à 11'435 points - SLI (mardi): +0,79% à 1'873 points - SPI (mardi): +0,57% à 14'752 points - Dax (mardi): +0,95% à 15'567 points - CAC 40 (mardi): +0,66% à 6'489 points

