Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Dans l'attente des données US sur l'emploi - SMI avant-Bourse: stable à 11'510,71 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,07% à 34'577 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,03% à 13'615 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,45% à 28'928 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Temenos conclut un partenariat technologique avec le chinois Huawei - AMS Osram vend son unité Digital Systems en Amérique du Nord, pas de prix SPI: - Hypothekarbank Lenzburg: Tellco nouveau client de la plateforme Finstar - Igea Pharma: retrait de deux membres de son conseil Giovanna Puppo à la présidence - Leonteq étend son accord de coopération avec la BIL - Novavest: prévoit une augmentation de capital, jusqu'à 642'619 nouveaux titres prix de souscription fixé à 42,05 CHF par action nominative PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque WIR: Heinz Fuchs et Christoph Lenz nommés au conseil d'administration ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,46% - SHL Telemedicine relève ses positions de vente à 15,52% PRESSE VENDREDI - "Sérieuses failles en matière de sécurité" chez Ruag International Neue Zürcher Zeitung - Logitech procède à des acquisitions en toute discrétion L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Raiffeisen confirme ses pronostics de PIB à +2,8% en 2021 - international: Japon: la consommation des ménages a fortement augmenté en avril HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Coronavirus: essai sur l'interchangeabilité des vaccins à ARN messager Impôt minimum mondial et environnement au menu du G7 Finances à Londres DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0956 - USD/CHF: 0,905 - future Conf: -5 pb à 163,10% (jeudi) - taux au comptant: -0,111% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,35% à 11'511 points - SLI (jeudi): +0,25% à 1'881 points - SPI (jeudi): +0,26% à 14'836 points - Dax (jeudi): +0,19% à 15'633 points - CAC 40 (jeudi): -0,21% à 6'508 points

awp-robot/sw/