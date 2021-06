Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Timide poursuite de la marche en avant - SMI avant-Bourse: +0,14% à 11'673,08 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,09% à 34'600 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,31% à 13'925 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,32% à 28'871 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: SPI: - Leclanché: Sefam convertit encore 29,7 mio CHF de créances en actions soumet à ses actionnaires une nouvelle augmentation de capital confirme résultats 2020 et perspectives 2021 - The Native: vers un renouvellement global du conseil d'administration nouvelle stratégie et nouveau partenaire recherché prévoit une augmentation de capital de 20 à 40 millions de francs suisses - BC de Zoug: Adrian Andermatt quitte la banque avec effet immédiat PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - CKW: bénéfice semestriel dopé par des effets uniques - Matador Partners relève ses prévisions pour le bénéfice annuel - Kursaal Bern se lance en Bourse dans la capitale fédérale ANNONCES DE PARTICIPATIONS - BVZ: ACE Core Convictions détient une part de 3,86% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - ZKB: CP étude caisses de pension 2021 - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: la hausse des prix à la production au plus haut depuis fin 2008 HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Moneyland observe une stabilisation des taux hypothécaires Retraites: le Conseil national s'empare de la réforme de l'AVS Partenariat social: l'Union patronale critique l'attitude bornée des syndicats - international: Le bitcoin, un outil prisé mais risqué pour les criminels (éclairage) Le Sénat américain approuve un texte "historique" pour contrer la Chine DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0920 - USD/CHF: 0,8965 - future Conf: +65 pb à 163,75% (mardi) - taux au comptant: -0,13% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,23% à 11'657 points - SLI (mardi): +0,13% à 1'899 points - SPI (mardi): +0,21% à 15'006 points - Dax (mardi): -0,23% à 15'641 points - CAC 40 (mardi): +0,11% à 6'551 points

awp-robot/sw/