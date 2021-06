Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - manque d'impulsions avant l'échéance des "quatre sorcières" - SMI avant-Bourse: -0,08% à 12'001,41 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,62% à 33'823 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,87% à 14'161 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 29'013 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - La Cour suprême des USA pas compétente pour juger Nestlé et Cargill SPI: - Baloise Swiss Property Fund procède à une augmentation de capital (SUPPRIMER?) - Bobst S1: Ebit positif et bénéfice à l'équilibre attendus recettes attendues de 650 mio CHF (524 Mio) début solide en 2021, entrées de commandes élevées depuis décembre 2021: recettes attendues 1,5-1,6 Mrd CHF (2020: 1,372 mrd) marge Ebit attendue entre 5-6% (2020: 3,2%) - Les actions de Rapid Nutrition cotées dès le 22 juin sur Euronext - Baloise Swiss Property Fund procède à une augmentation de capital - SF Urban Properties s'offre un immeuble valorisé à 18 millions de francs suisses - SFS reprend le danois Jevith, chiffre d'affaires env. 5 millions d'euros PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Anapaya décroche un investissement de 6,8 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Crealogix: David Moreno détient une part de 9,51% - Highlight E&E: la fondation Victorinox détient une part de 17,84% - Tecan: Norges Bank détient une part de 3,02% - Wisekey: Pierre Vannineuse détient une part de 8,72% PRESSE VENDREDI - Kühne+Nagel s'attend à la normalisation au 2e semestre NZZ NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES HBM: Assemblée générale New Value: Assemblée générale Relief: Assemblée générale DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Banque du Japon: statu quo monétaire mesures exceptionnelles anti-Covid prolongées de 6 mois Japon: mini-inflation en mai (0,1%), une première en 14 mois HORS DIVIDENDE 24.6.: - Züblin (1,00 CHF) 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 CHF) DIVERS - CH: Une courte majorité de Suisses opposée à l'accord-cadre avec l'UE - international: Coronavirus: les USA allouent 3l2 milliards à la recherche d'antiviraux DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0932 - USD/CHF: 0,9182 - future Conf: -25 pb à 167,79% (jeudi) - taux au comptant: -0,187% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,24% à 12'011 points - SLI (jeudi): +0,04% à 1'938 points - SPI (jeudi): +0,15% à 15'396 points - Dax (jeudi): +0,11% à 15'728 points - CAC 40 (jeudi): +0,20% à 6'666 points

awp-robot/sw/