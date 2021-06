Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les craintes inflationnistes pèsent, Wall Street a plongé vendredi - SMI avant-Bourse: -0,60% à 11'869,36 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,58% à 33'290 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,92% à 14'030 points - Nikkei 225 (lundi): -3,66% à 27'903 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: résultats positifs pour Zolgensma chez les enfants atteints de SMA - Roche: homologation d'urgence de la FDA pour le test PCR Covid SPI: - Baloise: S&P confirme le rating du groupe, relevé pour la filiale allemande - Cicor: renouvellement et augmentation réalisés pour un crédit syndiqué le prêt syndiqué existant de 75 mio CHF remplacé avant l'échéance - HBM Healthcare: près de 10 millions de dollars de plus-value sur Ambrx - Komax confirme ses objectifs de ventes pour 2021 - Mikron: situation des commandes améliorée au 1er semestre S1: croissance des ventes attendue vers 15%, marge Ebit à quelque 5% entrées de commandes améliorées sur un an - Peach Property place un emprunt convertible de 180 millions de francs suisses - Relief: feu vert des actionnaires à une nouvelle augmentation de capital - Vontobel table sur une hausse de bénéfice au 1er semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq: Luca Baroni deviendra CFO au 1er septembre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Novavest: CS Funds réduit sa part sous 3% - U-blox: CS Fund Management réduit sa part sous 3% - VAT Group: Capital Research and Management relève sa part à 5,02% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Greenpeace: CP fonds de placements durables (en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras 24.6.: - Züblin (1,00 Fr.) DIVERS - CH: ras - international: Investissement étranger au plus bas avant une relance cette année Les conservateurs allemands dessinent l'Allemagne de l'après-Merkel DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0949 - USD/CHF: 0,9222 - future Conf: +7 pb à 167,86% (vendredi) - taux au comptant: -0,223% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,58% à 11'941 points - SLI (vendredi): -0,81% à 1'923 points - SPI (vendredi): -0,56% à 15'310 points - Dax (vendredi): -1,78% à 15'448 points - CAC 40 (vendredi): -1,46% à 6'569 points

awp-robot/sw/