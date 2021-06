Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond attendu à l'ouverture après les propos rassurants de Powell - SMI avant-Bourse: +0,29% à 12'017,29 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,20% à 33'946 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,79% à 14'253 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,07% à 28'903 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis entame un partenariat avec l'américain HP va remplir plus de 50 mio de doses du vaccin Biontech cette année - Swiss Re: cède 6,6% de participation dans Phoenix pour 437 mio GBP effet de la vente non substantiel sur le résultat US-GAAP SPI: - Coltene: reprise confirmée, ventes et bénéfices attendus en hausse au S1 ralentissement de la croissance attendu pour le S2 2021: recettes attendues entre 270 et 280 mio CHF, marge Ebit >15% - Klingelnberg 2020/21: chiffre d'affaires 158,7 mio EUR (212,1 mio) entrées de commandes 215,5 mio EUR (194,5 mio) Ebit -11,6 mio EUR (-18,8 mio) résultat net -7,3 mio EUR (-25,4 mio) - Santhera: succès d'une étude de suivi sur le Raxone - Schlatter anticipe un bouclement de 1er semestre 2021 dans le noir le responsable du marché allemand quitte le groupe PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le comparateur en ligne comparis.ch restructure sa direction ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung détient une part de 3,0092% - Dormakaba: FM KGa annonce un ajustement de sa participation à 28,82% - Highlight E&E: Rolf Elegeti annonce 14,75%, le groupe Kunz 4,88% - Peach Property annonce 34,57% en positions de vente, Ares détient 35,13% - Phoenix Mecano: CS Funds détient une part de 3,85% - Tecan: Norges Bank détient une part de 2,97% - The Native: Adam Lindemann détient 11,89%, Clive Ng passe sous les 3% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: sondage moyens de paiements 2020 - KOF: Consensus Forecast - ASB/Accenture: CP création de valeur des banques suisses - Suisse Tourisme: CP perspectives pour l'été 2021, Zurich - Coltene: journée des investisseurs (dès...) - MCH: CP lancement et prochaines étapes d'"Houruniverse" DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0962 - USD/CHF: 0,9192 - future Conf: -17 pb à 167,17% (mardi) - taux au comptant: -0,175% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,11% à 11'982 points - SLI (mardi): +0,12% à 1'936 points - SPI (mardi): -0,04% à 15'383 points - Dax (mardi): +0,21% à 15'636 points - CAC 40 (mardi): +0,14% à 6'612 points

