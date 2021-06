Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Humeur positive dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,24% à 12'022,88 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,95% à 34'197 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,69% à 14'370 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,62% à 29'054 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Sandoz lance un anti-cancéreux générique dans l'UE - Roche: l'Actemra obtient une homologation d'urgence contre le Covid-19 SPI: - PolyPeptide Group nomme Christina Del Vecchio responsable juridique - HBM contribue au succès de la cotation de Monte Rosa Therapeutics sur Nasdaq - Vifor Pharma: le CEO Stefan Schulze se retire, Abbas Hussein le remplace - Huber+Suhner anticipe des ventes et une rentabilité en hausse au 1er semestre - Interroll obtient deux gros contrats aux Etats-Unis - Kudelski Security apporte son savoir-faire à Oxygen - Landis+Gyr: l'assemblée générale a accepté toutes les propositions - Lem: les actionnaires approuvent toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung détient une part inférieure à 3% - Julius Bär: Blackrock détient une part de 5,06% - Landis+Gyr: Franklin Resources détient une part de 3,29% - Meyer Burger: JO Hambro Capital Management abaisse sa part à 3,49% - Mobilezone: le groupe de "lock-up" Haubrich détient une part de 4,99% - Molecular Partners: UBS passe sous les 3%; Federated Hermes détient 5,94% - New Value: Erik Jonas Petter Fällström détient une part de 10,67% - VP Bank: la Fondation Kommerzienrat G. Feger détient une part de 46,56% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - SECO: Rapport sur les conséquences de la libre circulation des personnes CI Com: Assemblée générale DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE le 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 francs suisses) le 1.7.: - Lem (42,00 francs suisses) - Romande Energie (36,00 francs suisses) DIVERS - CH: - international: Allemagne : les consommateurs toujours plus optimistes DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9177 - future Conf: +53 pb à 167,98% (jeudi) - taux au comptant: -0,183% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,80% à 11'994 points - SLI (jeudi): +0,99% à 1'945 points - SPI (jeudi): +0,79% à 15'408 points - Dax (jeudi): +0,86% à 15'589 points - CAC 40 (jeudi): +1,22% à 6'631 points

awp-robot/sw/