AMBIANCE - sans véritable direction, après avoir terminé sur une note proche de l'équilibre vendredi. - SMI avant-Bourse: +0,08% à 12'009,63 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,69% à 34'434 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,06% à 14'360 points - Nikkei 225 (lundi): -0,15% à 29'023 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis nomme Rob Kowalski à la tête des ressources humaines - Roche: l'UE homologue Enspryng contre les NMOSD SPI: - Cicor: le CFO Patric Schoch quittera l'entreprise en juin 2022 - Gurit 2021: table sur un CA d'environ 500 mio CHF et une marge Ebit de 8% - Hochdorf: suspension à fin juin du ratio d'endettement repousse la vérification de certains chiffres financiers - Idorsia débute une étude de phase III pour le Selatogrel - Polyphor manque le critère primaire d'une phase III sur balixafortide - Romande Energie: Assia Garbinato nommée responsable du support numérique - Titlis S1: produit d'exploitation 17,1 mio CHF (27,6 mio) résultat net -7,3 mio CHF (-3,0 mio) aucune amélioration rapide attendue pour le toursime international PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko annonce une position de vente de 30,29% - Comet: Blackrock détient une part de 3,2% - Highlight E&E: Igor Migushov relève sa part à 7,06% - Sonova: Capital Group détient une part de 3,08% - UBS Group: Massachusetts Financial Services détient une part de 3,01% PRESSE LUNDI - Les banques suisses ont du retard à rattraper, estime le patron d'UBS Blick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Landis+Gyr (2,10 francs suisses) au 1.7.: - Lem (42,00 francs suisses) - Romande Energie (36,00 francs suisses) DIVERS - CH: - international: Le variant Delta contrarie la levée mondiale des restrictions DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0954 - USD/CHF: 0,9184 - future Conf: -33 pb à 167,65% (vendredi) - taux au comptant: -0,209% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,05% à 12'000 points - SLI (vendredi): +0,06% à 1946 points - SPI (vendredi): +0,08% à 15'420 points - Dax (vendredi): +0,12% à 15'608 points - CAC 40 (vendredi): -0,12% à 6623 points

