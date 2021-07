Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme généralisé - SMI avant-Bourse: +0,30% à 12'013,19 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,38% à 34'634 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,13% à 14'522 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,26% à 28'783 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Le Qatar reste le principal actionnaire de Credit Suisse - ABB électrifie la flotte de la Poste autrichienne - AMS Osram a finalisé la vente de la division Digital Systems en Amérique du nord - Lonza finalise la vente de son unité Speciality Ingredients - Julius Bär: la réduction de capital a été réalisée - Lonza finalise la cession de Specialty Ingredients SPI: - Le personnel de Santa Chiara otage du changement de propriétaire - Aevis Victoria: Swiss Medical Network étend sa participation dans Rosenklinik - Blackstone Resources va décupler ses capacités de production en Allemagne - Burkhalter achète le romand Mérinat SA - Orell Füssli rachète des technologies d'inspection à Inspectron - Romande Energie fonde une coentreprise avec les SiL et le SIE - Schaffner finalise la vente de la division Power Magnetics - The Native: Ng à à la vice-présidence, Iuliano administrateur délégué PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX: hausse de 21,1% du volume des échanges en juin - UBP veut se développer en Europe du Nord, mais pas seulement (CEO) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Qatar Holding relève ses positions d'achat - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 5,04% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,95% PRESSE VENDREDI - Presse: ABB concrétise son projet d'IPO des activités d'électromobilité Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h24) - EUR/CHF: 1,0966 - USD/CHF: 0,9260 - future Conf: -10 pb à 168,16% - taux au comptant: -0,214% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,29% à 11'977 points - SLI (jeudi): +0,23% à 1'937 points - SPI (jeudi): +0,24% à 15'384 points - Dax (jeudi): +0,47% à 15'604 points - CAC 40 (jeudi): +0,71% à 6'554 points

awp-robot/sw/