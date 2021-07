Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Privé de catalyseur en ce début de semaine, dans l'attente d'une volée d'indicateurs chinois et sur fonds de craintes pour la reprise mondiale induites par l'essor du variant Delta du coronavirus - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'979,20 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,30% à 34'870 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,98% à 14'702 points - Nikkei 225 (lundi): +2,12% à 28'534 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse Suisse: la responsable conformité Floriana Scarlato s'en va SPI: - Barry Callebaut inaugure sa troisième usine en Russie - Energiedienst S1: Ebit d'environ 43 millions d'euros (+ env. 31 mio) - Lastminute.com: programme de rachat d'actions sur 9,87% du capital - Wisekey S1: chiffre d'affaires +24% à 9,9 mio USD liquidités et équivalents de 27,9 (17,4) mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Bossard: Kolin Holding détient toujours 56,29% - Leonteq: Rainer-Marc Frey abaisse sa part à 9,98% - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 4,95% - Rapid Nutrition: Nice & Green détient positions d'achat de 44,13% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques juin DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 29.7: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0858 - USD/CHF: 0,9148 - future Conf: -43 pb à 169,38% (vendredi) - taux au comptant: -0,314% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,55% à 11'990 points - SLI (vendredi): +0,51% à 1'935 points - SPI (vendredi): +0,42% à 15'409 points - Dax (vendredi): +1,73% à 15'688 points - CAC 40 (vendredi): +2,07% à 6'529 points

awp-robot/sw/