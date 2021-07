Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture en baisse avant la BCE et avec la hausse des contaminations au Covid-19 - SMI avant-Bourse: -0,40% à 11'978,89 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,86% à 34'688 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,80% à 14'427 points - Nikkei 225 (lundi): -1,17% à 27'675 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group: rachète l'italien Eolo valeur de l'opération 1,2 mrd EUR - Roche revendique le succès d'une étude confirmatoire sur l'Hemlibra - SGS S1: chiffre d'affaires 3,1 mrd CHF (2,65 mrd) EBIT ajusté 457 mio CHF (330 mio) bénéfice net après min. 272 mio CHF (171 mio) marge Ebit ajusté 14,8% (cons. AWP: 15,1%) bilan renforcé, base de coûts sous contrôle va poursuivre les investissements dans des secteurs stratégiques table sur croissance organique solide table sur dividende au moins stable 2021: table sur hausse de la marge Ebit SPI: - Cicor: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Dormakaba: finalise le rachat de l'indien Solus Security Systems apport au bénéfice par action et marge Ebitda - Meyer Burger choisit VDE comme partenaire pour l'assurance qualité - SHL Telemedicine décroche un contrat en Allemagne PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le patron de MSC Croisières table sur un retour à la normale en 2022 - Banque Migros S1: bénéfice 125,6 mio CHF, (125,5 mio) produit d'exploitation 325,3 mio CHF (313,8 mio) bénéfice 125,6 mio CHF (125,5 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aluflexpack: FIL Limited détient une part de 4,7% - Ascom: Swisscanto Fondsleitung détient une part de 3,0065% - Comet: Blackrock détient une part de 3% - DKSH: FIL Limited détient une part de 5,17% - Novartis détient en propre des positions d'achat de 3,906% - OC Oerlikon: Black Creek Investment détient une part inférieure à 3% - Rapid Nutrition: Nice and Green détient positions d'achat de 29,85% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - le 29.07: Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: - international: - Au Brésil, la vaccination anti-Covid-19 fait sentir ses effets - Virus: l'Angleterre lève le masque, ombre sur les JO de Tokyo à J-4 DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0852 - USD/CHF: 0,9194 - future Conf: +30 pb à 169,71% (vendredi) - taux au comptant: -0,312% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,42% à 12'027 points - SLI (vendredi): +0,09% à 1'939 points - SPI (vendredi): +0,34% à 15'460 points - Dax (vendredi): -0,57% à 15'540 points - CAC 40 (vendredi): -0,51% à 6'460 points

awp-robot/