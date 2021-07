Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - attentiste avant l'avalanche de résultats et la Fed - SMI avant-Bourse: -0,09% à 12'038,63 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,24% à 35'144 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,03% à 14'841 points - Nikkei 225 (mardi): +0,38% à 27'939 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: David Wildermuth nommé chef de la gestion du risque - Logitech T1: chiffre d'affaires 1312 mio USD (cons. AWP: 1260 mio) Ebit non-GAAP 234,5 mio USD (cons. AWP: 193,4 mio) marge brute 43,8% (cons. AWP: 41,4%) bénéfice net GAAP 186,8 mio USD (cons. AWP: 169,4 mio) objectifs confirmés pour exercice 2021/22 2021/22: ventes attendues quasiment stables Ebit non-GAAP attendue entre 800-850 mio USD SPI: - Also obtient une licence pour ventes de Citrix en Europe de l'est - Galenica: rachète Lifestage Solutions Lifestage Solutions avec ventes annuelles de 9,4 mio CHF - Idorsia S1: chiffre d'affaires 14 mio CHF (cons. AWP: 12,3 mio) charges d'exploitation 265 mio CHF (cons. AWP: 283 mio) résultat net -243 mio CHF (cons. AWP: -263 mio) résultat opérationnel -252 mio CHF (cons. AWP: -271 mio) liquidités au 30.06 à 927 mio CHF (fin T1: 1,1 mrd) 2021: table sur charges US-GAAP de 665 mio CHF - Lindt S1: croissance organique 17,4% (cons. AWP: 9,6%) bénéfice net 101,6 mio CHF (cons. AWP: 59,5 mio) marge Ebit 7,7% (cons. AWP: 5,6%) Ebit 138,8 mio CHF (cons. AWP: 94,3 mio) chiffre d'affaires 1'799 mio CHF (cons AWP: 1'680 mio CHF) doublement des ventes sur internet objectifs moyen terme confirmés, croissance org 5-7%, Ebit +20-40 pb gains de part de marché dans toutes les régions 2021: prévisions relevées, croissance organique autour de 5% marge Ebit confirmée à 13-14%, à partir de 2022 à 15% - Obseva: accord de licence avec Organon pour Ebopiprant (OBE022) - SIG Combibloc S1: marge Ebitda 27,3% (cons. AWP: 26,3%) chiffre d'affaires 950,9 mio EUR (cons. AWP: 960,3 mio) Ebitda ajusté 264,1 mio EUR (cons. AWP: 254,2 mio) bénéfice net ajusté 109,6 mio EUR (cons. AWP: 118,5 mio) bénéfice net 92,0 mio EUR (46,7 mio) 2021: prévisions confirmées - Vontobel S1: produit d'exploitation 779,6 mio CHF (623,0 mio) résultat net 191,8 mio CHF (129,2 mio) avoirs sous gestion 274,5 mrd CHF (fin 2020: 248,2 mrd) croissance de 6,0% de l'argent nouveau net avoirs sous gestion 244,2 mrd CHF (fin 2020: 219,6 mrd) CEO: solide entame de deuxième semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Un ex-négociant de Glencore a versé des pots-de-vin au Nigeria - Senioresidenz envisage une augmentation de capital ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Blackrock détient une part de 3,02% - Peach Property détient 21,92% en positions de vente, Ares 35,13% - Relief Therapeutics détient en propre 29,41% et 22,172% - Wisekey détient en propre 9,84% et 101,32% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 28.07: - Nebag (0,40 CHF) 29.07: - Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9162 - future Conf: +17 pb à 170,39% (lundi) - taux au comptant: -0,393% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,67% à 12'050 points - SLI (lundi): -0,52% à 1'960 points - SPI (lundi): -0,59% à 15'505 points - Dax (lundi): -0,32% à 15'619 points - CAC 40 (lundi): +0,15% à 6'579 points

awp-robot/