Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse, vers un feu vert pour le gigantesque plan de relance aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,53% à 12'181,36 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,42% à 34'935 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,71% à 14'673 points - Nikkei 225 (lundi): +1,92% à 27'808 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CSN Cimentos intéressé par des activités d'Holcim au Brésil - Temenos: finalisation du programme de rachat d'actions de 2021 rachat de 1,36 mio d'actions au prix moyen de 133,87 CHF - UBS et Credit Suisse visés par des activistes du climat à Zurich SPI: - Igea Pharma: des chiffres noirs en trésorerie dès 2022, selon la direction - Interroll S1: entrées de commandes 421,6 mio CHF (cons. AWP: 323,6 mio) chiffre d'affaires 272,0 mio CHF (cons. AWP: 278,9 mio) Ebit 45,0 mio CHF (cons. AWP: 46,5 mio) bénéfice net 33,4 mio CHF (cons. AWP: 36,1 mio) tensions au niveau des produits de base S2: prudemment optimiste pour le reste de l'année PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axa Suisse S1: bénéfice net 338 mio CHF (140 mio) ratio combiné 93,2% (101,0%) volume d'affaires +0,6% à 4,1 mrd CHF - Augmentation de la valeur des fonds de Helvetica au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - IGEA Pharma: la part de Meditalia passe sous 3% - Meyer Burger: Pendal Group détient une part inférieure à 3% - Relief Therapeutics annonce divers changements dans son actionnariat - Santhera: JPMorgan détient une part de 19,787% - VAT Group: Ameriprise (Threadneedle) passe sous 3% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - KOF: indicateur de l'emploi T3 - Indices PMI des directeurs d'achat juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - OFS: recettes commerce de détail juin nom. -0,4% sur un an, -3,6% sur un mois CPI juillet -0,1% sur un mois à 101,0 points, +0,7% sur un an - international: - Chine: l'activité manufacturière au plus bas depuis 15 mois HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: - La croissance des ventes automobiles au Japon s'est tassée en juillet DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0752 - USD/CHF: 0,9054 - future Conf: -32 pb à 170,43% (vendredi) - taux au comptant: -0,373% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,25% à 12'117 points - SLI (vendredi): +0,06% à 1'962 points - SPI (vendredi): +0,28% à 15'578 points - Dax (vendredi): -0,61% à 15'544 points - CAC 40 (vendredi): -0,32% à 6'613 points

awp-robot/