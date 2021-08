Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE ouverture positive attendue, données américaines en soutien - SMI avant-Bourse: +0,25% à 12'193,60 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,80% à 35'116 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,55% à 14'761 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,22% à 27'581 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel nomme Simon Fich directeur pour la Corée du Sud - Novartis signe un accord de distribution avec le coréen Yuyu SPI: - Blackstone signe une collaboration avec l'allemand Ibu-Tec advanced materials - GAM 2021: en bonne voie pour des économies de coûts de 15 mio CHF proche de l'équilibre au terme du premier semestre (SUPPRIMER?) S1: avoirs sous gestion 126,0 mrd CHF (fin mars: 124,5 mrd) perte nette 2,7 mio CHF (-390,1 mio) bénéfice opérationnel avant impôts 0,8 mio CHF (-2,0 Mio) afflux d'argent nouveau dans Private Labeling 0,8 mrd CHF (+2,6 mrd) reflux nets de fonds de 2,2 mrd CHF dans IM (-8,5 mrd) - LM Group: reprise de la demande pour les voyages en mai et juin les conditions de marché resteront difficiles dans le futur proche S1: chiffre d'affaires 50,2 mio EUR (82,9 mio) résultat net -17,7 mio EUR (-29,9 mio) Ebitda ajusté 1,5 mio EUR (-1,7 mio) volume brut des voyages 461,0 mio EUR (686,4 mio) - Polyphor: échec de Balixafortide dans le cadre de l'étude Fortress l'étude de phase III Fortress avec Balixafortide pas poursuivie - Valiant 2021: bénéfice attendu au même niveau que l'année précédente S1: bénéfice net 61,2 mio CHF (60,1 mio) produit d'exploitation 211,3 mio CHF (210,9 mio) résultat d'exploitation 74,1 mio CHF (73,9 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX -ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Pendal Group détient une part de 3,1% - Swiss Life abaisse sa participation propre au-dessous de 3% - Swissquote réduit son engagement propre sous le seuil de 3% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,97% PRESSE MERCREDI - Credit devrait comparaître devant la justice au Mozambique Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: statistiques d'hébergement juin et S1 - KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP en ligne) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9037 - future Conf: +54 pb à 171,21% (mardi) - taux au comptant: -0,393% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,06% à 12'163 points - SLI (mardi): -0,01% à 1'973 points - SPI (mardi): -0,11% à 15'630 points - Dax (mardi): -0,09% à 15'555 points - CAC 40 (mardi): +0,72% à 6'724 points

awp-robot/sw/