Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse avant les données sur le marché du travail aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,18% à 12'221,54 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,78% à 35'064 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,78% à 14'895 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,25% à 27'797 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Blackstone Resources s'assure un financement de 40 millions d'euros - Coltene: Markus Abderhalden nommé directeur financier 2021: CA 270-280 mio CHF attendu, marge Ebit 15% S1: chiffre d'affaires définitif 143,5 (103,3) millions de francs suisses Ebit 26,0 mio CHF (2,6 mio) bénéfice net 18,2 mio CHF (0,3 mio) - Bystronic: en bonne voie pour les objectifs de croissance "Strategie 2025" Bystronic 2021: table sur croissance des ventes de 15%, marge Ebit à 8-9% Bystronic S1: entrées de commandes 549,5 mio CHF (340,2 mio) activités poursuivies 440,7 mio CHF (372,5 mio) Ebit 30,3 mio CHF (23,4 mio) bénéfice net 23,3 mio CHF (16,6 mio) transformation finalisée avec succès - Orell Füssli 2021: ventes attendues en baisse marge Ebit attendue autour de 5% fait moins bien au premier semestre (SUPPRIMER?) S1: chiffre d'affaires 97,3 mio CHF (104,1 mio) Ebit 6,4 mio CHF (6,7 mio) résultat net 5,7 mio CHF (8,0 mio) - Swissquote 2021: vise produit net de 465 mio CHF (avant: 365 mio) vise bénéfice avant impôts de 210 mio CHF (avant: 130 mio) S1: produit net 264,4 mio CHF (160,7 mio) bénéfice avant impôts 134,6 mio CHF (58,4 mio) bénéfice net 116,4 mio CHF (50,4 mio) avoirs clients en hausse de 50% à 50,2 mrd CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich 2020/21: ventes 4,27 mrd CHF (croissance org.: +4,7%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group abaisse sa part à 11,12% - Aryzta: Lodbrock détient une part inférieure à 3% - Idorsia: Ehepaar Clozel détient une part de 34,42% - Idorsia: le couple Clozel détient une part de 34,42% - Julius Bär: Wellington Management Group détient une part de 4,95% - Nestlé: Blackrock abaisse sa part à 4,996% - Relief Therapeutics: BG Consulter GmbH réduit sa part sous 3% - Santhera: Idorsia détient une part de 21,29% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 1,0733 - USD/CHF: 0,9075 - future Conf: -10 pb à 170,92% - taux au comptant: -0,434% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,17% à 12'200 points - SLI (jeudi): +0,19% à 1'984 points - SPI (jeudi): +0,19% à 15'684 points - Dax (jeudi): +0,33% à 15'745 points - CAC 40 (jeudi): +0,52% à 6'781 points

