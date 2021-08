Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - légère hausse attendue, après nouveau record du Dow Jones - SMI avant-Bourse: +0,09% à 12'372,97 points (08h02) - Dow Jones (mardi): +0,46% à 35'265 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,49% à 14'788 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,61% à 28'059 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Alpine Select dégage un bénéfice de 11,5 millions au 1er semestre - Dätwyler S1: chiffre d'affaires 590,0 mio CHF (cons. AWP: 554,9 mio) Ebit ajusté 98,9 mio CHF (cons. AWP: 89,0 mio) résultat net 74,5 mio CHF (cons. AWP: 67,5 mio) croissance à deux chiffres dans presque tous les marchés 2021: objectifs annuels relevés ventes attendues à >1,15 mrd CHF, marge Ebit à >16% - Elma S1: chiffre d'affaires 74,8 mio CHF (68,3 mio) bénéfice net 2,26 mio CHF (0,77 mio) Ebit 2,97 mio CHF (0,71 mio) 2021: pas d'objectif annuel en raison de la pandémie - Kuros S1: résultat net -0,1 mio CHF (-5,8 mio) liquidités au 30.06 à 29,4 mio CHF (fin 2020: 29,8 mio) recettes 9,1 (1,3) mio CHF - Meyer Burger rejette l'ensemble des reproches de l'association d'actionnaires - Swiss Steel T2: chiffre d'affaires 839,1 mio EUR (469,9 mio) résultat net 30,4 mio EUR (-159,1 mio) Ebitda ajusté 65,4 mio EUR (-45,8 mio) 2021: Ebitda de 150-180 mio EUR attendu départ du vice-président Jörg Walther pour raisons personnelles - VZ Holding S1: produit d'exploitation 187,8 mio CHF (159,8 mio) bénéfice net 68,4 mio CHF (56,4 mio) résultat d'exploitation 80,1 mio CHF (65,8 mio) AuM 36,4 mrd CHF (fin 2020: 31,5 mrd) croissance S2 similaire à S1 attendue, dividende en hausse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Matador Partners retrouve les chiffres noirs au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kardex: Kabouter International Opportunities Fund passe sous 3% - Landis+Gyr: Franklin Resources détient une part de 3,37% - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 4,92% - Youngtimers réduit sa participation propre sous 3%, Aleks Rubin passe à 4,84% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Flughafen Zürich: statistiques juillet DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Coronavirus: extension du confinement à Melbourne Cambriolage record de cryptomonnaies par des pirates informatiques DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0813 - USD/CHF: 0,9233 - future Conf: +4 pb à 170,64% (mardi) - taux au comptant: -0,388% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,41% à 12'362 points - SLI (mardi): +0,35% à 2'003 points - SPI (mardi): +0,35% à 15'838 points - Dax (mardi): +0,16% à 15'771 points - CAC 40 (mardi): +0,10% à 6'820 points

