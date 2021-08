Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Phase de consolidation attendue après de nouveaux records - SMI avant-Bourse: -0,36% à 12'420,00 points (08h05) - Dow Jones (vendredi): +0,04% à 35'515 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,04% à 14'823 points - Nikkei 225 (lundi): -1,73% à 27'494 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Basilea obtient des fonds supplémentaires pour développer Ceftobiprol - Hochdorf S1: chiffre d'affaires 140,3 mio CHF (158,3 mio) Ebit -8,6 mio CHF (+1,2 mio) perte nette -9,0 mio CHF (-4,1 mio) raréfaction du lait, hausse des prix des matières premières nouvelles mesures requises pour maîtriser la situation financière 2021: Ebit "équilibré" et recettes entre 260-300 mio CHF attendus S2: hausse des prises de commandes attendue - Metall Zug S1: chiffre d'affaires 302,8 mio CHF (509,7 mio) Ebit 16,9 mio CHF (-1,7 mio) résultat net +22,3 mio CHF (-5,4 mio) reprise notable des marchés clés avec effets de rattrapage S2: évolution réjouissante des affaires attendue - Orascom Development Egypt S1: Ebitda ajusté 1,2 mrd EGP (+106%) hausse de 56% des recettes de la filiale égyptienne au S1 - Rieter: prix d'acquisition 300 mio EUR destitution de deux administrateurs demandée en AG extraordinaire rachète trois activités de Saurer - Zwahlen & Mayr retourne presque à l'équilibre au 1er semestre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alessia Quaglia quitte Local.ch pour prendre la tête d'Anibis.ch (SUPPRIMER?) - Montana Aerospace S1: chiffre d'affaires 348,4 mio EUR (344,0 mio) Ebit -18,5 mio EUR (-11,9 mio) résultat net -25,7 mio EUR (-20,7 mio) 2021: hausse des ventes attendue à près de 750 mio EUR - Clientis S1: bénéfice net 29,4 (27,1) mio CHF - CSS Helsana et Sanitas prennent une participation dans Humanoo ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Pictet Asset Management abaisse sa part à 4,85% - Medartis: Endeavour Medtech relève sa part à 5,16% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Rieter: Conf call à 10h00 rachat d'unités de Saurer et expulsion de deux administrateurs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - Japon: le rebond de la production industrielle en juin révisé à la hausse légère croissance du PIB au 2e trimestre malgré la situation sanitaire HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0797 - USD/CHF: 0,9157 - future Conf: +5 pb à 170,38% (vendredi) - taux au comptant: -0,396% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,28% à 12'464 points - SLI (vendredi): +0,12% à 2'019 points - SPI (vendredi): +0,26% à 15'954 points - Dax (vendredi): +0,25% à 15'977 points - CAC 40 (vendredi): +0,20% à 6'896 points

awp-robot/sw/