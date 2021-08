Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive, le SMI pourrait franchir pour la 1ere fois la barre des 12'500 points - SMI avant-Bourse: +0,20% à 12'501,90 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,79% à 35'343 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,93% à 14'656 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,72% à 27'621 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon T2: marge opérationnelle 10,9% (cons. AWP: 7,2%) bénéfice net 151 mio USD (-422 mio) marge opérationnelle de base 18,2% (cons. AWP: 17,2%) CA Vision Care 888 mio USD (596 mio) CA Surgical 1206 mio USD (602 mio) T2: marge opérationnelle 10,9% (cons. AWP: 7,2%) marge opérationnelle de base 18,2% (cons. AWP: 17,2%) EPS (de base, dilué) 0,56 USD (cons. AWP: 0,48 USD) - Alcon T2: chiffre d'affaires 2094 mio USD (cons. AWP: 1'956 mio) bénéfice net 151 mio USD (-422 mio) Alcon 2021: prévisions relevées, CA 8,0-8,2 mrd USD attendu marge opérationnelle de base attendue à 17,5% EPS (de base, dilué) attendu de 2,00 à 2,10 USD - Credit Suisse procède à une émission pour un fonds immobilier SPI: - Emmi S1: chiffre d'affaires 1883,6 mio CHF (cons. AWP: 1797 mio) Ebit 129,4 mio CHF (cons. AWP: 119,6 mio) marge Ebit 6,9% (cons. AWP: 6,7%) résultat net 98,7 mio CHF (81,3 mio) normalisation sur tous les marchés pas avant 2022 2021: prévisions de croissance organique relevées à 2-3% (1-2%) prévisions d'EBIT (275-290 Mio.) et de marge (5,2-5,7%) inchangés - Huber+Suhner double ses bénéfices et bat les attentes - Implenia bien positionné pour la suite de l'exercice - IVF Hartmann: bénéfice net 3,8 mio CHF (7,6 mio) - Poenina: le CEO Jean Claude Bregy démis de ses fonctions l'éviction de Bregy due à des actes délictueux remontant à 12 ans l'administrateur Christoph Arnold assume la fonction de CEO les décisions annoncées sans effets sur le plan financier - SGKB S1: bénéfice net 93,9 mio CHF (83,6 mio) résultat d'exploitation 109,0 mio CHF (98,6 mio) produit d'exploitation 253,2 mio CHF (246,7 mio) avoirs sous gestion 53,9 mrd CHF (fin 2020: 48,6 mrd) 2021: objectif relevés, résultat attendu en hausse (légère hausse) S2: le résultat devrait être comparable à celui du 1er semestre - Tecan S1: bénéfice net 82,56 mio CHF (cons. AWP: 65,5 mio) chiffre d'affaires 454,04 mio CHF (cons. AWP: 420,8 mio) Ebitda 114,99 mio CHF (cons. AWP: 97,0 mio) marge Ebitda 25,3% (cons. AWP: 23,0%) contr. de Paramit à l'Ebitda de 18 Mio CHF entre août et décembre coûts d'intégration de Paramit de quelque 21 mio CHF en 2021 2021: objectifs de recettes et de marge Ebitda relevés croissance organique attendue entre 10 et 14% marge Ebitda attendue au moins à 23% - Zur Rose S1: chiffre d'affaires 998 mio CHF (cons. AWP: 993 mio) Ebitda -49,7 mio CHF (cons. AWP: -38,3 mio) résultat net -77 mio CHF (cons. AWP: -64,3 mio) croissance plus forte au T2 par rapport au T1 les investissements pour les prescriptions él. ont pesé seuil de rentabilité pour l'Ebitda pas avant 2022 4 mrd de recettes toujours attendues à moyen terme s'attend toujours à une marge Ebitda de 8% à moyen terme PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Coop: les produits d'Ochsner Sport seront vendus sur Microspot.ch ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burkhalter: LLB Swiss Investment AG relève sa part à 3,648% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Alcon: CC résultats T2 - Highlight Event: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: L'inflation au Royaume-Uni ralentit à 2% sur un an en juillet HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 1,07112 - USD/CHF: 0,9143 - future Conf: +1 pb à 170,46% - taux au comptant: -0,398% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,47% à 12'477 points - SLI (mardi): +0,35% à 2'017 points - SPI (mardi): +0,50% à 15'981 points - Dax (mardi): -0,02% à 15'922 points - CAC 40 (mardi): -0,28% à 6'820 points

